Alla Triennale di Milano è in programma per martedì 22 febbraio la presentazione del nuovo libro Banksy. L’artista che si è fatto fantasma, di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. Il libro parte da alcuni interrogativi: Banksy è un artista o un attivista? Qual è il suo rapporto col mercato? Ma soprattutto: chi è? Quel che è certo è che la sua figura ha raggiunto una fama planetaria. Il lavoro di Banksy ha sempre implicite una critica politica a ogni discriminazione, una critica del consumismo, dell’inquinamento e dell’ordine costituito. Banksy è soprattutto un fantasma: un caso esemplare di una notorietà costruita sull’assenza, l’anonimato, sulla negazione del proprio contributo esplicito al dibattito pubblico se non in termini di attivismo creativo.

Ne discuteranno con gli autori Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Giorgia Abeltino, Senior Director Public Policy South Europe and Director External Relations Google Arts & Culture, e Gianluigi Ricuperati, scrittore.

Il volume presenta la vita, l’opera e le idee dell’artista più discusso degli ultimi decenni. Il suo rapporto col mercato, al tempo stesso irridente, distante, ostile eppure tutto interno a una logica di marketing che si è dimostrata tra le più efficaci mai sperimentate. Insomma una apparente (o reale) contraddizione tra adesione al mercato e critica feroce del mercato stesso.

Info: https://triennale.org/eventi/banksy