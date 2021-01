Continua il format Riconnessione, un ciclo di talk promosso dall’Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva) con i protagonisti internazionali del design, per innescare un dibattito sui temi della creatività, prendendo spunto dai suoi periodi e dalle sue tendenze. Il primo appuntamento è stato con la celebre visual designer Louise Fili. Il prossimo, in programma venerdì 15 gennaio, sempre online, è con Alexandra Sankova, direttrice del Moscow Design Museum.

IL TALK

Si tratta di un’occasione unica per conoscere la direttrice di una delle istituzioni più rinomate nello studio del design a livello globale. Oltre a essere la fondatrice del museo, Sankova ha fondato l’organizzazione no-profit New Graphics, che ha organizzato in Russia mostre ed eventi educativi con grandi designer internazionali tra il 2001 e il 2007). Tra il 2007 e il 2012 è stata Senior Advisor per gli affari culturali dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Mosca. Al talk Aiap, intervistata da Cristina Chiappini, parlerà dell’attività del museo e in particolare dei poster, cartoline, packaging, libri, riviste e schizzi originali appartenenti alle collezioni del periodo Costruttivista 1917-1935, sovietico 1940-1989 e contemporaneo 1991-2020.

IL MOSCOW DESIGN MUSEUM

Il museo è uno dei più particolari al mondo per la sua ricerca e attività nel campo del design. La sua fondazione è recente, risale al 2012, ed è stata promossa da un team di storici dell’arte, creativi, grafici, giornalisti, curatori e architetti. Inizialmente doveva essere allestito (primo caso al mondo) all’interno di bus customizzato, che sarebbe stato itinerante nella città e nel Paese. Poi la città di Mosca decise di donare una struttura al museo, che sorge oggi nei pressi del Cremlino, ma l’idea del bus è stata mantenuta e oggi rappresenta la project room mobile e itinerante del museo.

COME PARTECIPARE

L’appuntamento è venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 18.00. Per partecipare basterà collegarsi alle pagine facebook o youtube dell’Aiap

- https://www.youtube.com/watch?v=X067-8rBPmk

- https://www.facebook.com/407125895284/posts/10164623230450285/

Il talk è aperto a tutti e non necessita di iscrizione. Gli interventi saranno tradotti dal russo all’italiano.