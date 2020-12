Non capita tutti i giorni di poter trascorrere del tempo con una delle più famose visual designer al mondo come Louise Fili. L’Aiap, l’Associazione italiana design della comunicazione visiva è riuscita a organizzare per domani pomeriggio un talk online con lei, che si collegherà da New York, per parlare, intervistata dal graphic designer Mario RUllo, delle sue esperienze professionali: la collaborazione con Herbert Lubalin, le oltre 2.000 copertine di libri con Pantheon Books, i progetti di packaging e visual identity sul tema del food, i libri di design curati insieme a suo marito Steven Heller, il particolare legame che la unisce all’Italia. Si tratta del primo appuntamento della rassegna di talk internazionali organizzata dall’associazione.

L’incontro si svolge martedì 15 dicembre alle 18. Per partecipare bastacollegarsi alla pagina facebook AIAP o al canale YouTube @aiap9428.

Il talk è aperto a tutti e non necessita di iscrizione