In Italia è tempo di riaperture scolastiche e il dibattito è concentrato sui problemi strutturali del nostro sistema scolastico, dall’inadeguatezza degli edifici alle carenze di organico. Un dibattito in cui, a modo suo, si è inserita anche la Fondazione Prada, usando come driver il celebre artista britannico Damien Hirst, che ha lanciato una campagna di beneficienza in favore del programma ”Riscriviamo il futuro” di Save the children, dedicato proprio all’istruzione in Italia. Il programma è dedicato ai ragazzi disagiati che hanno particolarmente sofferto l’assenza della scuola durante il lockdown e alle loro famiglie. Il progetto di Hirst consiste nella produzione e vendita di una serie limitata di opere per raccogliere soldi da investire in strumenti per imparare, socializzare e giocare, aiutando nel recupero dell’educazione persa a causa dell’isolamento. L’iniziativa di Save the children inoltre sostiene le scuole fornendo attività e kit educativi, tablet e libri di testo, per garantire a ragazze, ragazzi e adolescenti tutto ciò di cui hanno bisogno per affrontare l’anno scolastico e per combattere il rischio di abbandono scolastico. Il programma è nato per aiutare le famiglie vulnerabili garantendo loro una ”dote di cure”, che risponderà ai bisogni primari immediati mentre, nel post emergenza, Save the Children sosterrà le famiglie in un percorso verso l’indipendenza che porterà all’autosufficienza, grazie al networking con attori privati e pubblici, ai servizi esistenti e al sostegno all’inserimento lavorativo.

L’OPERA DI DAMIEN HIRST

L’edizione limitata prodotta da Hirst uscirà oggi alle 16 e l’acquisto sarà possibile fino al 27 settembre. Le edizioni, intitolate Fruitful and Forever, presentano dettagli luminosi e astratti della nuova serie di dipinti Cherry Blossoms di Hirst. Raffigurante alberi in fiore in piena fioritura, la serie si ispira al lavoro di Pierre Bonnard, Claude Monet, Vincent Van Gogh e alle innovazioni puntiniste di Georges Seurat. Le nuove stampe in edizione limitata mostrano dettagli ravvicinati delle macchie di vernice densamente stratificate e colorate dalle sezioni delle tele di grandi dimensioni. I lavori possono essere acquistati tramite HENI Leviathan dalle 16:00 di martedì 15 settembre fino a mezzanotte di domenica 27 settembre 2020. Il numero di edizioni prodotte sarà limitato dalla domanda durante questo periodo di tempo. Ogni immagine è disponibile in due dimensioni (39 x 39 cm e 78 x 78 cm) e ha un prezzo rispettivamente di 400 EUR e 1.200 EUR.

Per acquistare le stampe, visitare leviathan.heni.com.

«Il Covid è stato devastante per molte persone e famiglie in tutto il mondo – ha commentato Hirst – e il blocco è stato davvero difficile, ma soprattutto difficile per i bambini che non sono stati in grado di andare a scuola. Volevo trovare un modo per raccogliere fondi per aiutare i bambini provenienti da ambienti svantaggiati che sono stati più colpiti dalla chiusura delle scuole e dal supporto che forniscono. Sono lieto di lavorare con Fondazione Prada per rilasciare queste nuove stampe per aiutare con il brillante lavoro che Save the Children sta facendo in tutta Italia, dando libero accesso all’istruzione e opportunità a migliaia e migliaia di bambini bisognosi».