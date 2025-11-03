La firma di Tadao Ando porta il design minimalista giapponese nel cuore di Dubai

Dubai ha annunciato la nascita del suo primo grande museo dedicato interamente all’arte moderna e contemporanea, il Dubai Museum of Art (DUMA). Il progetto, promosso dal gruppo Al-Futtaim con il sostegno delle autorità emiratine, rappresenta un passo decisivo nella trasformazione della città in una capitale globale della cultura. Ideato dall’architetto giapponese Tadao Ando, vincitore del Premio Pritzker, il museo sorgerà lungo il Dubai Creek, su una struttura che si estende sull’acqua e ne riflette la luce, creando un effetto sospeso e poetico.

L’edificio, caratterizzato da linee curve, cemento a vista e un uso sapiente della luce naturale, richiama la forma di una conchiglia o di una perla, simbolo della tradizione marinara di Dubai e della sua identità originaria. Il DUMA sarà composto da cinque piani: i primi due ospiteranno gallerie dedicate all’arte moderna e contemporanea, con mostre temporanee e permanenti, mentre i livelli superiori offriranno spazi per eventi culturali, ristorazione, lounge VIP e aree multifunzionali pensate per artisti, curatori e collezionisti.

Eleganza, simbolismo e innovazione nel DUMA di Dubai

Oltre alle esposizioni, il museo proporrà programmi educativi, residenze d’artista e workshop, con l’obiettivo di diventare un punto di incontro tra cultura locale e internazionale. L’apertura del DUMA si inserisce nella visione di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di fare di Dubai “una città dell’arte, dell’anima e della creatività”, un centro dove la cultura non sia solo un ornamento, ma una parte integrante dello sviluppo urbano ed economico. Questo museo vuole quindi consolidare la posizione di Dubai come piattaforma globale per il dialogo tra le arti, in un contesto in cui l’economia creativa assume un ruolo sempre più centrale.

Tuttavia, permangono alcune incognite: non è stata ancora annunciata una data ufficiale di apertura né sono stati comunicati i dettagli della collezione permanente. Le sfide principali riguarderanno la gestione dei contenuti, la sostenibilità economica e la capacità di coinvolgere un pubblico ampio, evitando che il progetto si riduca a un simbolo elitario. Se saprà equilibrare innovazione, accessibilità e identità, il Dubai Museum of Art potrà trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea nel Medio Oriente, un luogo dove la modernità dialoga con la tradizione e dove la città del futuro incontra la profondità della cultura.



