Il Premio italiano di Architettura del 2025 a Milano è stato assegnato a Antonio Ravalli per il progetto di riqualificazione dell’Accademia Carrara di Bergamo, una storica pinacoteca costruita nel 1796, grazie all’intervento dell’omonimo studio Ravalli Architetti. La premiazione è avvenuta durante la Milano Arch Week, che ha inaugurato lunedi 27 ottobre e rimarrà aperta fino a domenica 2 novembre: si tratta di un’intera settimana dedicata all’architettura in una ricca cornice tra talk, performance, film, incontri e passeggiate urbane. In questa cornice, il progetto di Antonio Ravalli ha ricevuto il premio per l’importante operazione di rinnovo che non ha snaturato l’identità e l’animo originale dell’edificio.

Una pinacoteca storica

Importantissimo museo del collezionismo italiano, l’Accademia Carrara di Bergamo vanta una raccolta di trecento opere con capolavori di Pisanello, Botticelli, Raffaello e Tiziano. L’edificio costruito nel 1796, situato in Piazza Giacomo Carrara a Bergamo viene riqualificato per esigenze di revisione degli spazi interni ed esterni, cercando una maggiore flessibilità e fruibilità, al passo con gli standard dei più importanti musei in Italia e nel mondo. Insomma rispondere ad esigenze logistiche, senza tradire l’identità originale dell’edificio, ed è proprio il modo di lavorare di Antonio Ravalli, quella di «proporre soluzioni al vivere moderno e alle esigenze della società contemporanea (in termini di mobilità, servizi, necessità, interventi pubblici)».

L’Accademia Carrara aveva già chiuso qualche anno fa per lavori di restauro e di adeguamento impiantistico dell’edificio, riaprendo al pubblico nell’aprile del 2015 e a partire dal 2016 la gestione del museo è affidata alla Fondazione Accademia Carrara. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione effettuati da Ravalli e premiati in occasione del Premio italiano di Architettura 2025 è stato predisposto un corpo lineare che si innesta tra la facciata occidentale e il basamento di pietra, al tempo stesso portico, rampa e passaggio panoramico. L’architetto vincitore ha definito il progetto: «il frutto di una congiuntura fortunata, con un committente sensibile, nato da un semplice allestimento e diventato via via una riscoperta di spazi e possibilità sepolte nel tempo». Il progetto include anche i nuovi Giardini PwC, uno spazio esterno riqualificato di 3000 metri quadrati, con un inedito bistrot.

I Giardini PwC

L’architetto vincitore, «dare una risoluzione alle diverse condizioni del reale»

Il Premio al miglior edificio realizzato è andato ad Antonio Ravalli Architetti. Nato a Ferrara nel 1961, egli si occupa della trasformazione del paesaggio urbano e territoriale, per l’architetto gioca un ruolo importante la lettura dello spazio contemporaneo con la scelta e l’utilizzo dei materiali e la luce diventa l’arma più potente per impreziosire gli spazi architettonici. Affianca all’attività professionale quella nel campo di ricerca e di didattica, infatti è professore di progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura di Ferrara. Spesso organizza numerosi workshop ai quali partecipano architetti e docenti internazionali.Tra i più noti lavori passati dell’architetto vi sono gli allestimenti per importanti mostre d’arte come La Rosa di Fuoco e Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. In aggiunta la riqualificazione del paesaggio e del Giardino Storico di Villa Maffei-Sigurtà e il recupero del sistema di piazze a Trento e Trieste.

Un premio per valorizzare l’architettura italiana

Ogni anno il Premio italiano di Architettura, promosso dalla Triennale di Milano in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, presenta uno spaccato dell’architettura italiana del presente, con uno sguardo verso il futuro. Il focus è la promozione di opere realizzate da progettisti, attivi in Italia, il cui impegno è rivolto all’innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell’architettura. Giunto ad oggi alla sesta edizione, il Premio italiano di Architettura ospita in una mostra alla Triennale di Milano disegni, modelli e materiali dei progetti premiati, insieme a una selezione di opere finaliste che la giuria ha ritenuto degne di nota.