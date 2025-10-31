Dietro l’euforia per la nuova Frances M. Maguire Hall, spazio luminoso e imponente che segna una svolta nella storia del Woodmere Art Museum, si nasconde una vicenda che parla meno di architettura e più di resistenza culturale. Durante le fasi cruciali del progetto, infatti, l’istituzione di Filadelfia si è trovata al centro di un contenzioso con il governo federale americano: un episodio che ha messo in discussione non solo la solidità economica del museo, ma anche il rapporto tra politica e cultura negli Stati Uniti.

Il nodo nasce nel 2018, quando il Woodmere ottiene un finanziamento di 750.000 dollari dall’Institute of Museum and Library Services (IMLS), agenzia nazionale che sostiene musei e biblioteche. I fondi erano destinati a tre obiettivi di lungo respiro: digitalizzare la collezione di oltre ottomila opere, avviare interventi di conservazione e aggiornare i cataloghi secondo standard internazionali. Ma l’allora amministrazione Trump, nel quadro di un più ampio disimpegno dalle politiche culturali federali, revoca improvvisamente il contributo.

Per un museo di medie dimensioni, il colpo avrebbe potuto rivelarsi fatale. Eppure, invece di accettare la decisione, il Woodmere sceglie una strada inusuale: impugna legalmente il provvedimento e cita in giudizio l’IMLS, chiedendo il rispetto degli impegni sottoscritti. Dopo mesi di contenzioso, l’agenzia è costretta a ripristinare integralmente la somma. È una vittoria simbolica, ma anche storica, una delle poche in cui un museo riesce a far valere i propri diritti contro il governo federale.

Oggi quei fondi sono stati reinvestiti nel cuore stesso della missione del museo: la digitalizzazione delle opere – molte delle quali firmate da artisti della Pennsylvania e raramente esposte al di fuori della regione – e la conservazione del patrimonio documentario e visivo. Un impegno che proietta il Woodmere nel futuro, con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti, anche online, la memoria artistica della città.

L’apertura della nuova ala, dunque, non è solo un’espansione fisica ma un gesto politico e culturale: la conferma che l’arte, quando difesa con convinzione, può resistere ai tagli, alle contingenze e alle oscillazioni del potere. In un tempo in cui i musei sono sempre più vulnerabili alle scelte governative, la storia del Woodmere Art Museum diventa un manifesto silenzioso sulla necessità di proteggere la cultura come bene pubblico, al di là dei confini e delle amministrazioni.