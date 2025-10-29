Torino Art Week 2025, una miriade di appuntamenti

Dal 29 ottobre al 2 novembre si terrà la Torino Art Week, un’occasione di incontro tra moltissime forme di arte contemporanea con manifestazioni, installazioni, fotografie, sculture presentati all’interno di gallerie di musei, fondazioni e anche di spazi più underground e indipendenti. Come ogni anno infatti, Torino si conferma come uno dei poli culturali più vivaci d’Italia: per una settimana, la città si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove gallerie storiche e nuove realtà emergenti, musei, spazi indipendenti e studi d’artista aprono le porte a un pubblico eterogeneo, fatto di collezionisti, curatori, critici e semplici appassionati.

Ecco gli appuntamenti da non perdere

Con la ventottesima edizione di Luci d’artista dal 24 ottobre all’11 gennaio, Torino si trasforma in un museo a cielo aperto, una coesione tra arte, spazio pubblico e comunità. Fino al 2 novembre, Corso Palermo, sarà arricchito da un festival di arte erotica indipendente, un momento per artisti emergenti, con un insieme di esposizioni artistiche e grafiche, dj set, talk e svariate attività.

La ventunesima edizione di Paratissima Art Fair ha luogo dal 29 ottobre al 2 novembre al Real Collegio Carlo Alberto Moncalieri a Torino con il tema: Kosmos, un universo simbolico che invita il pubblico a perdersi e ritrovarsi in un sistema in cui ogni artista, ogni opera, ogni sguardo è pianeta in orbita. Un’atmosfera di visioni e linguaggi che si muove attorno a un centro armonico e pulsante: l’arte contemporanea.” Anche qui l’obiettivo è promuovere artisti emergenti, un evento italiano dedicato alla creatività inedita, con un modello di fiera più accessibile ed informale rispetto lo standard.

La nona edizione dell’Apart Fair dal 29 ottobre al 2 novembre è un viaggio attraverso l’arte di tutti i continenti, adottando un punto di vista molto ampio. Si tratta di una fiera d’arte e di antiquariato, si svolge nella Palazzina della Promotrice delle Belle Arti in Viale Balsamo Crivelli 11. Le opere presenti in 40 gallerie sono di molti tipi, non solo pezzi d’antiquariato, rinvenimenti archeologici, ma anche manufatti più recenti fino a design contemporanei.

Flashback Art Fair, Artissima e Umbertissima

La tredicesima edizione di Flashback Art Fair dal 30 ottobre al 2 novembre nel Flashback Habitat, un centro artistico indipendente presso Corso Giovanni Lanza 75. Con 37 gallerie coinvolte il tema principale di questa edizione è “senza titolo” per dare spazio a più opere possibili cercando di abbracciare il diverso e la molteplicità artistica.

Non può mancare ovviamente Artissima dal 31 ottobre al 2 novembre presso l’Oval Lingotto di Torino, con le sue sette sezioni, Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue, Art Spaces & Editions, Disegni, Present Future e Back to the Future, e 176 gallerie: il tema principale di questa edizione è Manuale operativo per Nave Spaziale Terra, ispirato dall’eclettica figura di Richard Buckminster Fuller e al suo omonimo libro del 1969 (edizioni Il Saggiatore).

La terza edizione di Umbertissima è aperta fino al 2 novembre, nella storica Galleria di Umberto Primo a Porta Palazzo. Un insieme di arte, musica, design e teatro sul segno dell’irriverenza e vitalità. Le opere esposte veicolano tematiche quali la libertà espressiva, uno stile underground e l’energia creativa. Si tratta di una fiera molto versatile che coinvolge il jazz, la musica elettronica, il teatro in itinere e la fotografia.