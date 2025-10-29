A Palazzo Strozzi Kaws crea un’Annunciazione contemporanea

Nel cortile di Palazzo Strozzi di Firenze fino al 25 gennaio 2026, sara visibile The Message, la gigantesca installazione realizzata dal designer statunitense Kaws, in occasione dell’importante esposizione sul Beato Angelico, grazie a un’iniziativa promossa da Fondazione Palazzo Strozzi e dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati. In linea con la poetica giocoa dell’artista, la posa delle due figure richiama esplicitamente l’iconografia dell’Annunciazione: Maria e l’Angelo Gabriele nell’arte rinascimentale, sono qui reinterpretati in chiave pop e contemporanea, in un dialogo ironico e profondo con gli spazi dell’edificio fiorentino.

Una nuova forma di dialogo in un’Annunciazione contemporanea

I due iconici personaggi di Kaws sono costruiti in legno di afrormosia e riproducono uno degli episodi più rappresentati nella storia dell’arte: da Leonardo a Michelangelo ed ovviamente Beato Angelico, il tema dell’Annunciazione è tra i più ricorrenti, grazie a una scena che non è solo un episodio biblico, ma diventa un pretesto per gli artisti di esplorare concetti come il divino, l’umano, la purezza, la sorpresa e l’intimità.

L’elemento che spicca di più in questa versione on site è la presenza di uno smartphone che viene consultato da entrambe le statue: seguendo l’iconografia di un tempo la comunicazione avveniva attraverso la parola divina, oggi invece il media di riferimento è il cellulare. Ecco perché The Message veicola questa tematica della tecnologia sempre più presente nella comunicazione attuale, in una vera e propria riflessione sull’evoluzione del linguaggio dell’immagine.

Leonardo da Vinci, Annunciazione, 1472 circa



Beato Angelico, Annunciazione, 1442-3 circa Michelangelo, Annunciazione

Fanno riflettere a questo proposito le dichiarazioni dell’artista: “Siamo nel 2025 abbiamo sempre in mano un dispositivo, ormai è integrato nelle nostre vite. Se riceviamo un messaggio, anche importante, da dove viene se non da lì? La mia non è una critica, è un’accettazione della realtà”.

Kaws, The Message

Kaws, dall’arte di strada agli iconici pop toys

Brian Donnelly nato a Jersey City, conosciuto anche come Kaws è un’artista americano odierno, affezionato alla cultura dello skateboard e dei graffiti. Conosciuto dapprima negli anni novanta a New York come writer e come street artist in seguito si è affermato per la realizzazione di art toys ispirandosi alla cultura di massa e al pop. Proprio Companion, una rivisitazione di Topolino, è tra i personaggi più famosi realizzati dall’artista, lungo 37 metri e presentato nel porto di Hong Kong in occasione dell’Art Basel.

Spesso i personaggi presentano gli occhi a X, una vera e propria firma dell’autore. Inoltre l’artista ha collaborato nel corso degli anni con importanti brand e artisti di vario genere: Vans, Supreme, Air Jordan e Nike. Ha anche creato la copertina dell’album 808s & Heartbreak di Kanye West ed ha collaborato alla realizzazione di Fortnite creando outfit e spazi virtuali inediti.