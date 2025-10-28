Residenze artistiche in Abruzzo con un investimento di 145 mila euro

La Regione Abruzzo ha annunciato la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico destinato a sostenere tre progetti di residenze artistiche, con un budget complessivo pari a 145.000 euro. L’iniziativa rientra nell’ambito del sostegno alle arti performative (teatro, danza, musica) e alla creazione artistica dal vivo, con l’obiettivo di sviluppare le relazioni fra artisti, operatori culturali e il territorio abruzzese. L’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, ha dichiarato che l’intento è quello di accompagnare la crescita degli operatori, sottolineando l’importanza di aprire un focus sul settore culturale “che in passato è stato troppo spesso sacrificato”. Il bando si inserisce nel quadro più ampio della politica nazionale e regionale di sostegno alle residenze per artisti nei territori, pensate come spazi di produzione, sperimentazione e interazione con il territorio, al di fuori dei modelli tradizionali di istituzione teatrale.

Giulia Pontoriero

La scelta della regione appare in linea con un incremento degli stanziamenti regionali verso la cultura: ad esempio un articolo segnala un +30% nei fondi per il teatro, la musica e la danza. Tuttavia, tra le sfide restano la capacità delle strutture di offrire una vera “ospitalità a 360 gradi” agli artisti (alloggio, viaggio, tutoraggio, spazi) e di garantire una ricaduta sul territorio, anche in termini di audience, visibilità e sostenibilità. Un bando che “copre fino all’80% dell’investimento” richiede che il soggetto proponente disponga di risorse proprie o cofinanziamento. Con questo nuovo avviso, la Regione Abruzzo afferma la volontà di rilanciare la cultura non solo come eventistica, ma come infrastruttura viva e disseminata sul territorio, dove la creazione artistica dialoga con luoghi e comunità. Rimane da vedere come le realtà territoriali sapranno mettersi in rete, offrire servizi di qualità e trasformare l’ospitare artisti in una concreta opportunità di rigenerazione culturale.

Non si tratta solo di sostenere la produzione artistica, ma di rafforzare l’ecosistema creativo in Abruzzo, valorizzando le realtà locali e favorendo l’incontro tra artisti, operatori e comunità. Le residenze diventano così luoghi di sperimentazione e di prossimità, capaci di generare relazioni durature con i territori, in particolare nelle aree interne spesso escluse dai principali circuiti culturali. Queste iniziative possono inoltre stimolare nuove economie della cultura, promuovendo l’utilizzo di spazi pubblici o privati oggi sottoutilizzati, e attivando filiere che uniscono accoglienza, turismo e innovazione sociale. Per gli artisti, la residenza rappresenta un tempo prezioso di ricerca e confronto, ma anche di restituzione pubblica, attraverso incontri, performance e attività di coinvolgimento dei cittadini.