Spunta un nuovo murale su Palazzo San Pantalon a Venezia

Lungo una facciata del sestiere Dorsoduro, a Venezia, è comparsa nella notte una nuova immagine di cui, sebbene non si conosca il nome dell’autore, richiama lo stile dell’artista britannico Banksy. Si tratta infatti di un bambino monocromo rivolto verso l’osservatore, in quella che è una scena ancora da decifrare. Il soggetto infatti, lascia spazio a molte interpretazioni: può rimandare a temi di vulnerabilità, margine sociale, innocenza o anche migrazione, ma senza una dichiarazione dell’artista la lettura rimane libera. Nonostante l’interesse suscitato, la mancanza di una certificazione o di un post sul profilo ufficiale dell’artista lascia aperta la questione dell’autenticità. Rimane comunque nelle mani delle autorità veneziane e degli esperti il destino dell’opera, viste le particolari condizioni climatiche di Venezia che potrebbero metterne a rischio l’integrità.

La street art a Venezia, tra effimero, tutela e identità urbana

La comparsa di opere di street art a Venezia, come il celebre The Migrant Child attribuito a Banksy nel 2019, mette in luce una tensione profonda tra due anime della città: da un lato, la Venezia monumentale, sospesa nel tempo, patrimonio mondiale e spazio di conservazione; dall’altro, la Venezia viva, attraversata da linguaggi contemporanei, da gesti spontanei e da interventi urbani che vogliono dialogare con il presente.

La street art, per sua natura effimera, nasce come atto di libertà, spesso non autorizzato, e trova senso proprio nella sua precarietà. Nella città lagunare però, ogni segno sul muro entra immediatamente in conflitto con un tessuto urbano unico al mondo, dove ogni pietra è già storia, e dove l’idea stessa di muro pubblico è ambigua, poiché quasi tutto appartiene a privati, fondazioni o edifici storici.

Il caso Banksy ha rivelato le contraddizioni di questa dinamica. Da un lato, il murale del 2019 è diventata un’icona, una tappa obbligata per turisti e appassionati; dall’altro, ha posto problemi concreti di conservazione, responsabilità legale e gestione dell’opera. La successiva rimozione per restauro, voluta da Banca Ifis, ha sollevato la domanda: fino a che punto è lecito salvare un’opera nata per essere temporanea? E cosa resta del suo messaggio se la si musealizza?