Effetto Swift nei musei. I preraffaelliti diventano pop e fanno il boom

Il legame tra musica pop contemporanea e arte classica non è mai stato così evidente come con l’uscita del nuovo singolo di Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Il brano, tratto dal suo dodicesimo album The Life of a Showgirl, non solo si ispira al personaggio shakespeariano di Ofelia, ma rende omaggio anche all’iconografia pittorica ottocentesca che l’ha resa immortale, in particolare al celebre dipinto di John Everett Millais: intuibile pensare ad un paragone con la vita della cantante, salvata da un nuovo amore, il fidanzato Trevis Kelce.

Nel video musicale e nelle immagini promozionali, la cantante si immerge letteralmente nell’estetica del dipinto preraffaellita, riportando alla luce temi di vulnerabilità, morte e rinascita. Questo incontro tra musica e arte visiva ha generato un’ondata di interesse senza precedenti verso le opere originali, tanto che musei come il Tate Britain di Londra – che ospita il celebre capolavoro – e il Hessische Landesmuseum di Wiesbaden, che invece accoglie opere strettamente legate al tema dell’Ophelia, come il dipinto di Friedrich Heyser, hanno registrato un notevole aumento di visitatori, attratti dalla curiosità di vedere dal vivo le fonti d’ispirazione di Taylor.

Questa ondata di interesse, alimentata soprattutto da giovani fan della cantante, ha portato a un cambiamento nel modo in cui i musei comunicano e interagiscono con il pubblico. Per esempio, il Hessische Landesmuseum ha organizzato visite guidate e eventi tematici dedicati a Ophelia, trasformando la figura storica in un ponte culturale tra passato e presente. Il fenomeno evidenzia anche una nuova strategia di valorizzazione culturale: sfruttare il richiamo mediatico della musica e della cultura pop per raggiungere pubblici non convenzionali, spesso lontani dal mondo dell’arte classica. Il risultato è un ampliamento della platea museale, con un impatto positivo sia in termini di affluenza che di sensibilizzazione verso il patrimonio artistico.

Ophelia, da musa preraffaellita a figura cult di oggi

Ophelia, figura centrale dell’Amleto di Shakespeare, rappresenta da sempre un’immagine di fragilità, follia e tragedia femminile. Il suo mito è stato splendidamente catturato dal movimento preraffaellita, che ne ha fatto un simbolo di bellezza struggente e misteriosa. Il dipinto di John Everett Millais del 1851-52, che la ritrae annegata tra fiori e acqua, è diventato una delle opere più iconiche del XIX secolo, frutto anche della collaborazione con la modella e musa Elizabeth Siddal, la cui storia personale si intreccia con quella dell’opera stessa.

Come nel dipinto di Millais, la palette cromatica predominante è dominata da tonalità naturali, con un’attenzione particolare ai verdi intensi della vegetazione e ai toni morbidi e luminosi della pelle di Ophelia. Swift appare immersa in un ambiente acquatico, circondata da fiori e piante, proprio come la figura galleggiante nel dipinto. L’uso della luce soffusa e diffusa contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, quasi onirica, che richiama la delicata e tragica bellezza dell’opera preraffaellita. Uno degli elementi più caratteristici del dipinto è la presenza di fiori simbolici, violette, margherite, papaveri e primule, che non sono solo decorativi, ma carichi di significati legati all’innocenza, alla morte e alla follia. Nella copertina della cantante americana, la selezione floreale e la loro disposizione evocano consapevolmente questo dettaglio, creando un omaggio visivo che non passa inosservato agli appassionati d’arte.