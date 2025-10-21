Michelangelo Pistoletto porta il “Terzo Paradiso” al Palazzo Reale di Milano

Martedì 21 ottobre 2025, alle ore 17.00, la Sala Conferenze del terzo piano di Palazzo Reale a Milano ospita l’incontro Dal Terzo Paradiso alla formula della creazione, promosso da Treccani e dalla Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, in collaborazione con il Comune di Milano. Un talk aperto al pubblico (ingresso libero fino a esaurimento posti) dedicato a uno dei progetti più emblematici dell’arte contemporanea italiana: il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

L’appuntamento nasce dal volume omonimo edito da Treccani Libri, che raccoglie riflessioni, testimonianze e interpretazioni attorno alla “formula della creazione” proposta dall’artista biellese. Il simbolo trinamico ideato da Pistoletto – due cerchi opposti uniti da uno centrale – rappresenta la possibile riconciliazione tra natura e artificio, tra umano e tecnologico, in un orizzonte di rigenerazione collettiva.

All’incontro intervengono Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Domenico Piraina, direttore Cultura del Comune di Milano, l’ambasciatore Umberto Vattani, ideatore del progetto, Michelangelo Pistoletto, Fortunato D’Amico, coordinatore editoriale del volume, e Francesco Monico, curatore. Con questo evento, Milano conferma la propria attenzione per l’arte come strumento di pensiero e trasformazione sociale. Il Terzo Paradiso, nato all’inizio degli anni Duemila, continua così a espandersi come una piattaforma di dialogo tra discipline e comunità, unendo la visione estetica alla responsabilità etica e civile dell’artista.