Louvre, i dipendenti alzano la voce contro la sicurezza inadeguata

A seguito del furto di alcuni preziosi gioielli avvenuto domenica, il Museo del Louvre non riaprirà prima di mercoledì. L’annuncio è stato diffuso tramite il sito ufficiale e i canali social dell’istituzione, che ha anche confermato il rimborso dei biglietti acquistati in anticipo. «Abbiamo convocato il personale per una riunione nell’auditorium al fine di discutere dell’accaduto», ha dichiarato il portavoce al Times. «Le notizie diffuse da alcuni media francesi, secondo cui la chiusura sarebbe stata provocata da uno sciopero degli addetti alla sicurezza, non corrispondono al vero».

La rapina è stata percepita come un campanello d’allarme non solo per la nazione, ma per tutti i grandi musei del mondo. Se anche un’istituzione di elevato profilo, con vasti mezzi e reputazione internazionale, può essere penetrata così facilmente, quanto vulnerabili sono musei con budget minori o layout più esposti? In Francia, il governo ha già ordinato una revisione immediata delle misure di sicurezza nei siti culturali e museali, con verifiche ai livelli prefettizi.

Le ombre di sicurezza sul sistema Louvre

Il clamoroso evento ha messo in luce una serie di fragilità strutturali e organizzative nel sistema di sicurezza di uno dei musei più importanti e iconici del mondo. Nonostante il prestigio e la fama internazionale, il Louvre sembrerebbe aver pagato un prezzo alto in termini di adeguatezza e aggiornamento delle misure protettive. In primis, è emersa la problematica legata al sottodimensionamento del personale di sicurezza, un nodo più volte segnalato da sindacati e addetti ai lavori che lamentano carenze croniche nella dotazione di guardie e operatori specializzati. Il numero ridotto di agenti ha determinato una pressione eccessiva sul controllo dei visitatori e sulla sorveglianza degli spazi più delicati, come la Galerie d’Apollon dove erano custoditi i gioielli imperiali.

A questa criticità si aggiunge un apparato tecnologico che, pur essendo parzialmente moderno, non copriva in modo completo e omogeneo tutte le aree espositive. In particolare, diverse fonti hanno evidenziato la presenza di zone “cieche” dal punto di vista delle telecamere di sorveglianza, nonché l’assenza di sistemi antifurto adeguatamente integrati sulle finestre e sui punti di accesso esterni. Il fatto che i ladri abbiano potuto introdursi tramite una finestra, forzando vetri e serramenti con attrezzi da taglio senza allarmi tempestivi, rappresenta un evidente fallimento delle barriere fisiche e tecnologiche messe in atto.

Ulteriore elemento critico è il ritardo nell’attuazione di un piano di ammodernamento e rafforzamento della sicurezza, previsto nel più ampio progetto Louvre Nouvelle Renaissance, che avrebbe dovuto coinvolgere investimenti per 700 milioni di euro entro il 2031. Se da un lato il progetto testimonia la consapevolezza di dover modernizzare le infrastrutture, dall’altro lascia aperto il dubbio sull’effettiva priorità e sulle tempistiche che hanno lasciato aperte falle sfruttate dai criminali. La complessità della gestione di un sito museale di tale portata, con milioni di visitatori l’anno e un’estensione architettonica monumentale, non può giustificare completamente queste lacune, soprattutto in un’epoca in cui le tecnologie di sicurezza sono ampiamente disponibili.