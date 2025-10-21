Un milione di dollari per coniugare innovazione e archeologia. È questa la donazione che la Musk Foundation, l’ente filantropico fondato da Elon Musk, ha destinato al programma Expandere Conscientiae Lumen (ECL), promosso da Ancient Rome Live in collaborazione con l’American Institute for Roman Culture (AIRC). Un gesto che conferma l’interesse crescente verso il potenziale delle tecnologie digitali nella conservazione del patrimonio storico e nella valorizzazione dei siti archeologici.

Il progetto ECL si configura come un laboratorio internazionale in cui ricercatori, sviluppatori e studiosi provenienti da diversi Paesi sono chiamati a proporre soluzioni innovative per affrontare le sfide della tutela del patrimonio romano. Le iniziative spaziano dal restauro sostenibile all’impiego dell’intelligenza artificiale per la catalogazione dei reperti, fino alla creazione di piattaforme immersive che permettano un’esperienza digitale dei luoghi della storia. Un mosaico di idee che mira a ridefinire il modo in cui il passato viene conservato, studiato e condiviso.

Venerdì 24 ottobre, nella prestigiosa Sala del Carroccio in Campidoglio, verranno annunciati i dodici progetti vincitori, selezionati per la loro capacità di integrare ricerca, tecnologia e visione culturale. Durante l’evento è previsto anche un collegamento video con Elon Musk, impegnato da anni nel sostegno a programmi globali in ambito educativo, scientifico e culturale. Al suo fianco, interverrà Darius Arya, direttore dell’AIRC e punto di riferimento internazionale per la divulgazione dell’archeologia pubblica. L’iniziativa segna un passo importante verso una nuova forma di umanesimo tecnologico, in cui la salvaguardia della storia si unisce alla potenza dell’innovazione per restituire al futuro la voce del passato.