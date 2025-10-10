Netflix e CSC riaccendono il Cinema Europa, un modello per il futuro

Nel panorama romano delle sale cinematografiche storiche, l’annuncio della riapertura del Cinema Europa, in Corso d’Italia, vicino a Porta Pia, assume valore simbolico e strategico. Dopo anni di chiusura, lo spazio tornerà ad ospitare proiezioni, eventi e attività formative grazie a una partnership che unisce il Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e Netflix. La società statunitense finanzierà completamente i lavori di restauro e i costi gestionali per il nuovo Cinema Europa con un impegno stimato di circa 4 milioni di euro; il CSC, da parte sua, assumerà la gestione e la programmazione, trasformando la sala in un centro propulsore per la Cineteca nazionale, per i progetti degli studenti della scuola di cinema e per iniziative culturali di respiro internazionale.

Photo Virginia Bettoja

Questa partnership è stata presentata alla stampa con la partecipazione del co‑CEO di Netflix, Ted Sarandos, e della Presidente del CSC, Gabriella Buontempo. Durante l’incontro, con un videomessaggio, ha preso la parola anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha definito l’operazione un “esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, tra innovazione e tradizione”. Secondo le stime correnti, dopo l’ottenimento dei permessi e l’esecuzione dei lavori, la riapertura dovrebbe avvenire entro il 2026, con il solo obiettivo comune di valorizzare l’arte cinematografica.

Oltre la sala, un progetto culturale e formativo: un segno di speranza in un quadro di crisi

L’obiettivo dichiarato va ben oltre la ristrutturazione: il nuovo Cinema Europa sarà concepito come un hub culturale e formativo, uno spazio dove si intrecciano proiezioni, incontri, corsi di specializzazione e laboratori per talenti emergenti nell’audiovisivo. Netflix potrà utilizzare lo spazio per ospitare eventi speciali non commerciali, mentre il Centro Sperimentale potrà consolidare lì alcune delle sue attività culturali e didattiche. In questo senso, l’operazione è anche parte di una strategia più ampia del CSC, che negli ultimi anni si è impegnato a rafforzare internazionalizzazione, nuove tecnologie e formazione in settori emergenti, senza rinunciare al restauro e alla salvaguardia del patrimonio audiovisivo nazionale.

La scelta di rilanciare il progetto i inserisce in un contesto in cui molte sale storiche italiane rischiano chiusura o riconversione. In questo senso, l’accordo di grandissimo prestigio, può rappresentare un modello replicabile altrove: coniugare risorse private con missioni culturali pubbliche, incentrate sulla formazione e sulla diffusione del patrimonio cinematografico. A Roma, già nei mesi scorsi è stata accolta con entusiasmo la riapertura del Cinema Fiamma, gestito come polo culturale e multiplo. Il rilancio dell’Europa si aggiunge a queste iniziative come un tassello importante in un mosaico che mira a ridare centralità alle sale cinematografiche come luoghi di incontro, formazione e cultura.