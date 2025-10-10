Koons, da Gagosian New York rientro in grande stile

La notizia è rimbalzata nei media specializzati all’inizio del 2025: Jeff Koons, una delle figure più divisive ma inesorabilmente influenti dell’arte contemporanea statunitense, è tornato sotto rappresentanza della galleria Gagosian, dopo che, nel 2021, l’artista aveva annunciato un accordo esclusivo con la Pace Gallery. La mostra a New York è concepita come “first New York show” dopo anni, un segno che Koons ambisce a riaffermare la propria centralità nel circuito dell’arte internazionale e un ritorno che assume non solo la forma di una collaborazione commerciale, ma di un rilancio simbolico nel mercato dell’arte.

Frieze New York 2025 sarà lo scenario che accoglie il suo ritorno, con Gagosian allestirà per l’occasione un padiglione monografico interamente dedicato alla sua serie Hulk Elvis. L’elemento centrale saranno tre sculture prese dalle sue collezioni private, ciascuna incarnazione diversa del Hulk iconico: Hulk (Organ), Hulk (Tubas) e Hulk (Dragon and Turtle). Queste opere dialogheranno con una decorazione di sfondo molto scenografica, una parete in vinile che monta frammenti del dipinto Triple Hulk Elvis III, che trasforma lo spazio espositivo in un ambiente immersivo, quasi teatrale.

Non si tratta semplicemente di forme, ma di oggetti che si animano: sculture che incorporano chiavi, canne d’organo e pedaliera. È attraverso questi dettagli che coinvolgono teatralità, fisicità e suono implicito, che la presentazione di Koons intende coinvolgere lo spettatore non solo visivamente, ma sensorialmente.

Contraddizioni e poetica nell’era Jeff Koons

L’universo artistico di Jeff Koons è costruito su un delicato equilibrio tra opposti: il banale e il sublime, l’alto e il basso, l’artificio e la spiritualità. Le sue opere sono spesso percepite come provocazioni, ma dietro l’apparenza scintillante si nasconde una riflessione articolata sul nostro tempo e sulla natura dell’arte stessa.

Uno dei suoi tratti distintivi è la capacità di trasformare oggetti comuni – giocattoli, icone pop, accessori kitsch – in sculture monumentali, elevate al rango di simboli. In questo modo, ciò che normalmente consideriamo frivolo o decorativo viene reinterpretato con una serietà quasi sacrale. Le sue superfici lucide e riflettenti non sono solo un vezzo estetico ma sdiventano strumenti per coinvolgere lo spettatore, che si ritrova riflesso nell’opera e quindi parte integrante dell’esperienza artistica.

In opere come quelle della serie Hulk Elvis, emerge un altro tema centrale della sua poetica: il sincretismo culturale. L’artista non si limita a citare la cultura occidentale, ma intreccia simboli e riferimenti provenienti da tradizioni differenti, come le divinità protettrici dell’Asia orientale, creando un linguaggio visivo che parla di ibridazione, contaminazione e dialogo tra mondi diversi. Anche la componente tecnologica è fondamentale nel suo processo creativo: ogni scelta artistica è il risultato di una produzione estremamente sofisticata, che coinvolge progettazione digitale, lavorazioni artigianali complesse e una cura maniacale per i dettagli con lavori che hanno raggiunto cifre da capogiro.