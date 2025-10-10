Frieze Abu Dhabi, l’asse dell’arte globale si sposta nel Golfo

Nel novembre del 2026, Abu Dhabi inaugurerà una nuova era nel panorama delle fiere d’arte contemporanea con Frieze Abu Dhabi, frutto della collaborazione fra il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) e il network globale Frieze, già noto per le sue manifestazioni a Londra, New York, Los Angeles e Seul. L’iniziativa segna la fine di un ciclo, quello di Abu Dhabi Art, la fiera che ha per 17 anni rappresentato il punto di riferimento artistico nella regione, chiude il suo corso per lasciare spazio a qualcosa di più ambizioso. Frieze Abu Dhabi è un’eveoluzione, una piattaforma che mira non solo ad attrarre gallerie globali, ma anche a rafforzare il dialogo culturale, le pratiche artistiche locali e la partecipazione regionale.

Sostituire Abu Dhabi Art con una piattaforma come Frieze indica che le autorità vogliono alzare il livello, coinvolgere un più vasto network internazionale, e definire un nuovo standard. Se l’evento riuscirà a rispettare le promesse, potrebbe essere l’inizio di un capitolo molto significativo per l’arte nel Golfo e per il dialogo artistico globale.

Manarat Al Saadiyat

Un contesto culturale in rapida ascesa

L’edizione inaugurale di Frieze Abu Dhabi si terrà presso Manarat Al Saadiyat, uno dei principali poli culturali della città, già sede dell’annuale Abu Dhabi Art Fair. L’evento riunirà gallerie di primo piano dal Medio Oriente e dal resto del mondo, sottolineando la volontà dell’emirato di posizionarsi come crocevia tra culture, linguaggi artistici e generazioni.

“Frieze Abu Dhabi è la naturale evoluzione del percorso intrapreso da Abu Dhabi Art”, ha dichiarato Sua Eccellenza Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT). “Per quasi vent’anni, Abu Dhabi Art ha incarnato la nostra visione della cultura come motore di dialogo, connessione e creatività. Ora, grazie a Frieze, possiamo portare questa visione su scala globale, rafforzando la posizione dell’emirato come capitale culturale e offrendo a Frieze un accesso unico alla regione”. La nuova fiera sarà sostenuta dalla Deutsche Bank, partner storico di Frieze a livello globale, confermando l’attrattiva internazionale del progetto.