MAUA, il Museo di Arte Urbana Aumentata arriva nel Sud Italia

Un museo senza pareti, disseminato nei paesaggi d’Italia. Con MAUA – Museo di Arte Urbana Aumentata, la fruizione estetica dello spazio pubblico si rinnova, fondendo street art e tecnologia in un’esperienza inedita di partecipazione collettiva. Con il nuovo capitolo, MAUA Special Edition, finanziato dall’Unione Europea – Fondo Next Generation EU e gestito dal Ministero della Cultura, il progetto amplia la propria missione e approda nei borghi di Aielli (AQ), Diamante (CS), Santa Croce di Magliano (CB), Favara (AG), Firenze e Cosenza, aggiungendoli a una costellazione che già comprendeva città come Milano, Palermo, Torino, Brescia e Waterford.

MAUA Santa Croce, Guerrilla Spam, Concetta Gioia

MAUA, l’arte a portata di smartphone

Oltre cento murales, firmati da alcune delle voci più autorevoli della street art contemporanea, diventano ora opere digitali animate. Dall’11 ottobre 2025, basterà inquadrare con uno smartphone o un tablet – tramite l’app gratuita Bepart – the Public Imagination Movement – uno dei murales coinvolti per assistere alla loro metamorfosi: suoni, testi e immagini in movimento danno vita a dispositivi narrativi immersivi, capaci di amplificare e moltiplicare le letture dell’opera fisica.

Le opere aumentate da Milano al Sud Italia

Dal primo nucleo milanese del 2017, MAUA ha dato vita a una collezione di oltre 340 opere aumentate, frutto della collaborazione di più di 450 artisti e centinaia di studenti, formatori e cittadini. «Le città coinvolte non sono semplici scenari, ma agenti della narrazione», spiega Joris Jaccarino di Bepart, la cooperativa sociale ideatrice del progetto. Ogni edizione si fonda su un metodo curatoriale e didattico partecipativo: le opere digitali nascono da processi collettivi che intrecciano competenze artistiche, tecnologiche e territoriali. Fotografia, animazione 3D, scrittura, programmazione e curatela diventano strumenti di una pedagogia condivisa, capace di trasformare la creazione in un atto di comunità.

MAUA Diamante, Eva Krump, Viviana Capraro MAUA Santa Croce di Magliano, Lisa Gelli, Cristiana Mantenuto

In questa nuova fase, MAUA entra nei territori a forte vocazione culturale del Centro e Sud Italia. Ad Aielli, borgo che intreccia arte e astronomia, la realtà aumentata offre una nuova dimensione al dialogo tra scienza e immaginazione. A Cosenza e nei comuni vicini di Rogliano e Santa Maria del Cedro, i murales diventano portali digitali che attivano memoria e partecipazione.

A Diamante, capitale mediterranea dell’arte muraria, la tecnologia riattiva una tradizione visiva radicata nella comunità, mentre a Firenze la stratificazione storica della città si apre a nuove narrazioni visive. Favara, modello di rigenerazione urbana attraverso la cultura, si riconfigura come museo urbano aumentato, e a Santa Croce di Magliano – dove il Premio Antonio Giordano ha già trasformato le strade in una galleria a cielo aperto – oltre trenta artisti digitali reinterpretano più di quaranta opere murali. Proponendosi come una vera e propria infrastruttura culturale decentralizzata, il progetto porta così, anche in realtà lontane o periferiche, una forma nuova di museo.