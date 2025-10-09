Laura Grisi conquista i musei internazionali

Due opere di Laura Grisi entrano a far parte della collezione del Centre Pompidou di Parigi, grazie al sostegno dell’International Circle – Global degli Amis du Centre Pompidou, insieme a un’acquisizione da parte della Tate Collection di Londra.

Un doppio riconoscimento che consacra la posizione dell’artista come una delle figure più significative e complesse dell’arte italiana del secondo Novecento, oggi finalmente riscoperta anche su scala internazionale.

Le acquisizioni sono state rese possibili grazie al lavoro della galleria P420 di Bologna, che da anni si dedica alla valorizzazione e alla diffusione dell’opera di Laura Grisi, contribuendo in modo determinante alla sua rilettura critica e alla presenza nei più importanti contesti museali internazionali.

Fin dagli esordi, a metà degli anni Sessanta, Laura Grisi è stata spesso associata alla Pop Art italiana. Tuttavia, la sua ricerca ha da subito oltrepassato i confini di quella corrente, muovendosi in dialogo con le più avanzate sperimentazioni internazionali. Nei suoi lavori convivono elementi della Pop, dell’Optical Art e dell’Arte Cinetico-Programmato, ma anche la purezza formale e l’impersonalità della Minimal Art, in un linguaggio che riflette la tensione di quegli anni tra consumo, tecnologia e percezione.

Grisi osserva con lucidità la società del benessere e dei media, ma non si limita a rappresentarla: la filtra attraverso un pensiero analitico e poetico che la porta presto a interrogarsi sul ruolo dello spettatore e sul potere dell’immagine. La sua opera diventa così un terreno di confronto tra artificio e natura, percezione e concetto, visione e struttura.

A partire dal 1968, in un clima di crisi economica e culturale che spinge molti artisti verso una riflessione più esistenziale e processuale, Grisi sviluppa la serie Natural Elements, con la quale inaugura una fase nuova e sorprendente. Le installazioni di questo ciclo riproducono artificialmente fenomeni atmosferici – pioggia, vento, nebbia – in spazi controllati e misurati, costruendo una natura mentale e tecnologica.

A differenza dei protagonisti dell’Arte Povera, che tendevano a ricondurre la materia a un principio primordiale e mitico, Grisi concepisce la natura come un dispositivo cognitivo, un luogo di percezione e simulazione. Nei suoi lavori la componente scientifica e quella estetica coesistono in equilibrio perfetto, fondendo poesia e razionalità, esperienza sensoriale e costruzione artificiale.

L’acquisizione delle sue opere da parte del Centre Pompidou e della Tate Collection, con il contributo di P420, rappresenta una tappa fondamentale nel processo di rilettura e valorizzazione dell’opera di Laura Grisi.

A distanza di decenni, il suo lavoro viene riconosciuto come una voce autonoma e anticipatrice, capace di superare le categorie storiche e di aprire nuove prospettive sul rapporto tra arte, natura e tecnologia.

Questi ingressi nelle collezioni permanenti delle due istituzioni segnano non solo un traguardo nella riscoperta di una figura ancora troppo poco nota al grande pubblico, ma anche un passo importante nel ripensare il contributo delle artiste donne alla costruzione dell’avanguardia europea del secondo Novecento.