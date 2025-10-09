ArtVerona 2025, vent’anni di sperimentazioni artistiche

Quest’edizione , che avrà luogo dal 10 al 12 ottobre 2025, segna un’importante transizione per ArtVerona, che inaugura il primo anno di direzione artistica di Laura Lamonea, curatrice e project designer, già attiva nella valorizzazione di linguaggi interdisciplinari e progetti site-specific. Con lei, la fiera si rinnova profondamente, proponendo sei sezioni espositive, dieci premi, progetti speciali e un’estesa presenza urbana con nove mostre ed eventi diffusi in luoghi simbolici della città.

Alexandre Erre, Chaîne de montage, 2018. Video Still © Adagp, Paris Cnap

Jordi Colomer, Un Crime, 2004, © Adagp, Paris Cnap

Tra le novità più significative di questa edizione c’è la volontà di intensificare il dialogo tra fiera e città, attraverso un articolato programma di nove progetti espositivi in spazi storici, museali e architettonici di Verona. Sono 143 gli espositori, tra gallerie affermate, emergenti, editori e spazi no profit, ArtVerona 2025 si presenta come una piattaforma compatta ma densa di contenuti, con una particolare attenzione ai linguaggi del contemporaneo e ai rapporti tra artisti, curatori e territorio. Dieci premi e nuove sezioni espositive sono invece Main Section, Steps a cura di Giulia Civardi, Effetto Sauna e “Video? Avete detto video?” a cura della direttrice artistica e ed Élisa Ganivet, Pittura ORA a cura di Leonardo Regano e Libreria a cura di Frab’s. Per i progetti speciali, Cinema; Volante a cura di Edizioni Brigantino; Podcast ‘Invito a Vedere’ | ideato e curato da Laura Lamonea e Tommaso Santagostino.

Da Palazzo Forti alla Biblioteca Capitolare, i 9 progetti diffusi di ArtVerona 2025

I progetti espositivi diffusi di ArtVerona 2025 portano installazioni, video, fotografia e performance in luoghi storici e simbolici del tessuto urbano. All’interno del prestigioso Palazzo Forti, sede del Museo AMO, The Then About As Until invita il pubblico a esplorare le relazioni tra temporalità e immaginazione politica. Un titolo enigmatico che suggerisce uno scarto temporale continuo, in cui l’arte diventa lente per leggere il presente come se fosse già passato o non ancora avvenuto. L’allestimento, immersivo e stratificato, propone opere che intrecciano memoria, archivio e futuri possibili, dando spazio a pratiche visive e performative che riscrivono il concetto stesso di contemporaneo.

David Claerbout, The Pure Necessity, 2016 © Adagp, Paris, Cnap David Claerbout, The Pure Necessity, 2016 © Adagp, Paris, Cnap

Anouk De Clercq, Birdsong, 2023, video still

In uno dei luoghi più suggestivi e antichi della città – la Biblioteca Capitolare, attiva ininterrottamente dall’VIII secolo – si confrontano parola, scrittura e ferita. Il progetto Wounded Words, Wounding Words mette in dialogo manoscritti storici e pratiche artistiche che riflettono sull’uso del linguaggio come forma di potere, trauma e cura. L’allestimento prevede installazioni testuali, calligrafie sperimentali, opere sonore e video, creando una tensione poetica tra il silenzio millenario della biblioteca e le urgenze espressive del presente. L’artista cileno Enrique Ramírez presenta un progetto che coniuga poetica e politica: Una distanza senza sponde. L’Ex Dogana di Fiume diventa un luogo di navigazione simbolica, dove il tema del confine geografico, esistenziale, linguistico, viene esplorato attraverso video, fotografie e suoni.

Nanni Balestrini, 1975, Potere Operaio Sarenco

Enrique Ramírez, Una distanza senza rive, 2025. Ex dogana di fiume, Verona

Il futuro come atto di immaginazione radicale è il tema di TOMORROWS – Folding, Flexing and Expanding, progetto ospitato a Palazzo del Capitanio, a cura di un collettivo curatoriale internazionale. Le opere esposte, tra installazioni cinetiche, sculture modulari e ambienti sonori, propongono visioni alternative di società, corpo, ecologia e tecnologia. La Rondella delle Boccare ospita un progetto che riflette sull’atto del guardare e del fotografare. Autogeografie indaga il ruolo dell’osservatore come parte integrante del paesaggio, smascherando la finzione della distanza. Il titolo, volutamente colloquiale, è una provocazione: l’arte non è solo da osservare, ma da attraversare, vivere, abitare.