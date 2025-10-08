Carlo Ratti protagonista delle Lezioni di creatività contemporanea

Sarà Carlo Ratti, architetto, urbanista e docente al Massachusetts Institute of Technology di Boston, il protagonista del secondo appuntamento delle Lezioni di Creatività Contemporanea, in programma giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 19.30 al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Ratti, tra i più autorevoli interpreti internazionali del pensiero progettuale contemporaneo, porterà al pubblico la sua visione sull’“architettura sensibile”, un campo di ricerca in cui lo spazio costruito dialoga con i dati, la tecnologia e le persone, ridefinendo l’esperienza collettiva delle città del futuro.

Carlo Ratti, photo Andrea Avezzu, courtesy La Biennale di Venezia

Un palinsesto di incontri sulla creatività

Il ciclo di incontri, giunto alla sua seconda edizione, è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, insieme alla Fondazione De Sanctis e alla Fondazione Musica per Roma. L’iniziativa intende valorizzare la creatività come leva culturale, sociale ed economica, offrendo un luogo di confronto tra discipline e linguaggi diversi. Dopo il successo della prima edizione, le Lezioni di Creatività Contemporanea tornano ad animare il dibattito pubblico sulle forme attuali dell’immaginazione progettuale e artistica, intrecciando riflessioni teoriche e testimonianze dirette di chi contribuisce ogni giorno a ridefinire i confini del contemporaneo.

Come sottolinea Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC, il ciclo «vuole offrire nuove chiavi di lettura del presente, stimolare visioni e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, rendendo la creatività parte integrante del nostro vivere quotidiano e del futuro del Paese». Parole condivise da Francesco De Sanctis, Presidente della Fondazione De Sanctis, che evidenzia come «ciascun protagonista porti la propria visione unica, per lasciare un’impronta nel discorso culturale di oggi».

Ecco il programma delle Lezioni di Creatività Contemporanea

Il programma proseguirà lunedì 3 novembre con Maurizio Marinella, espressione della grande tradizione sartoriale napoletana; lunedì 24 novembre con il fotografo Olivo Barbieri, autore riconosciuto a livello internazionale; e si concluderà domenica 30 novembre con Vincenzo Castaldo, direttore creativo di Pomellato, figura di rilievo nel dialogo tra gioiello e linguaggio contemporaneo. Il ciclo si era aperto lo scorso 23 settembre con Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, che ha ricordato la visione curatoriale di Koyo Kouoh, direttrice designata della Biennale Arte 2026, recentemente scomparsa.

Attraverso le voci dei suoi protagonisti, le Lezioni di Creatività Contemporanea si confermano un laboratorio pubblico di idee e di ispirazioni, uno spazio di conoscenza condivisa dove l’arte e il pensiero tornano a essere strumenti di relazione e di futuro.

info: creativitacontemporanea.cultura.gov.it