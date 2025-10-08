Aimee Ng nominata nuova capo curatrice della Frick Collection

La Frick Collection di New York si prepara ad una nuova fase sotto la direzione scientifica di Aimee Ng, nominata capo curatrice a partire da novembre 2025. Ng, storica dell’arte canadese specializzata nel Rinascimento italiano, prenderà il posto che fino ad oggi era occupato da Xavier Salomon, il quale lascerà la Frick per dirigere il Museu Calouste Gulbenkian di Lisbona.

Attualmente, Ng ricopre il ruolo di curatrice John Updike presso la Frick, e ha già al suo attivo mostre rilevanti come quelle su Andrea del Sarto nel 2015, Giovanni Battista Moroni nel 2019 e Bertoldo di Giovanni nel 2020. Tra le sue più recenti attività curatoriali figura Le lettere d’amore nella pittura di Vermeer nel 2025, mostra che ha inaugurato le nuove gallerie del museo dopo la riapertura del 17 aprile in seguito ai lavori di restauro. Nel suo annuncio, Ng ha affermato: «Dalla sua ristrutturazione e riapertura quest’anno, il museo si è trasformato da gemma nascosta a una delle principali destinazioni artistiche di New York City. Sono entusiasta di assumere la guida del Dipartimento curatoriale».

Una nomina che riflette la nuova Frick

La scelta di Ng segnala non soltanto un passaggio di testimone interno, ma anche un impegno a consolidare la visione che accompagna la Frick nel suo rinnovamento. Il museo, dopo anni di chiusura e lavori, ha riaperto con spazi ampliati, un nuovo piano nobile finalmente accessibile al pubblico e gallerie mai viste prima. In questo contesto, la direzione curatoriale assume un peso strategico: occuparsi non solo della conservazione del patrimonio storico, ma anche del dialogo continuo con il pubblico contemporaneo e della costruzione di percorsi espositivi inediti.

Aimee Ng con Simone Facchinetti e Arturo Galansino, cocuratori della mostra su Giovanni Battista Moroni ospitata alla Frick Collection nel 2019. Foto Michael Bodycomb

Ng porterà al ruolo una sensibilità specialistica – in particolare per la pittura rinascimentale e i ritratti – affiancata da una capacità comunicativa ormai consolidata. Xavier Salomon, che ha guidato la Frick nel difficile periodo della ristrutturazione e dell’installazione temporanea al Frick Madison, lascerà un’eredità complessa e stimolante da valorizzare.