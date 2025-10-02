Carly Murphy alla guida delle relazioni globali di Art Basel

Con una decisione che risuona come una mossa strategica, Art Basel annuncia la nomina di Carly Murphy a Global Head of Collector and Institutional Relations. La notizia non è soltanto un avvicendamento di ruoli, ma il segnale di una trasformazione più ampia: quella di una fiera che si concepisce sempre meno come semplice piattaforma commerciale e sempre più come laboratorio geopolitico del collezionismo contemporaneo.

Il compito che attende Murphy, a partire dal mese di ottobre, sarà cruciale. Riporterà direttamente a Vincenzo de Bellis, Chief Artistic Officer e Global Director delle fiere di Art Basel, e avrà la responsabilità di rafforzare e ridefinire l’architettura di relazioni che tiene insieme gallerie, grandi collezionisti privati e istituzioni museali. In un ecosistema dove il capitale simbolico delle connessioni pesa quanto il valore delle opere, il suo ruolo appare strategico per garantire alle gallerie condizioni di crescita sostenibile e, allo stesso tempo, per intercettare quel nuovo pubblico che le fiere globali inseguono: diversificato, colto, trasversale nelle proprie abitudini culturali. «Creare le condizioni per la crescita delle gallerie e coltivare il pubblico di domani» – come ha sottolineato Noah Horowitz, CEO di Art Basel – è la sfida che Murphy sarà chiamata a interpretare.

La sua carriera testimonia una preparazione rara e mirata. Dopo l’esordio da Sotheby’s nel 2003, Murphy ha costruito la propria reputazione nei ranghi di Christie’s, dove ha raggiunto la posizione di Senior Vice President e guidato la strategia clienti per le Americhe. A questo percorso nel mercato primario si aggiunge un impegno forte in ambito istituzionale, con incarichi nei consigli di amministrazione del Raclin Murphy Museum of Art e del Montclair Art Museum. Una rete di esperienze che la posiziona come interlocutrice privilegiata fra attori diversi, capace di muoversi con agilità tra mercanti, musei, advisor e famiglie di collezionisti. «Entrare a far parte del team di Art Basel è un’opportunità unica nella vita», ha dichiarato Murphy: un’opportunità che, se guardiamo alla sua traiettoria, ha tutte le premesse per incidere in profondità sul futuro della fiera e del suo ecosistema.