Riapre il Giardino Qianlong nel cuore della CittÃ  Proibita di Pechino

Dopo due decenni di silenzio e di paziente lavoro conservativo, il Giardino Qianlong torna a vivere. Situato nellâ€™angolo nord-orientale della CittÃ Proibita di Pechino, questo complesso unico, rimasto pressochÃ© intatto dal XVIII secolo ma chiuso al pubblico per generazioni, riapre finalmente le sue porte dopo un lungo restauro, offrendo ai visitatori la possibilitÃ di ammirare un capolavoro che incarna la grandezza dellâ€™arte imperiale cinese. La cerimonia di inaugurazione, annunciata dal World Monuments Fund e dal Palace Museum di Pechino, celebra non solo la rinascita di un sito storico, ma anche la vittoria di una sfida di conservazione che ha richiesto competenze interdisciplinari e una straordinaria dedizione.

Concepito dallâ€™imperatore Qianlong come rifugio personale per i suoi ultimi anni di regno, il giardino fu completato nel 1776 e appare come una sorta di cittÃ nella cittÃ . Su unâ€™estensione di 1,6 ettari si distribuiscono 27 padiglioni organizzati in quattro cortili, con interni decorati da materiali preziosi e rari: lacche, marmi, intarsi e dipinti che testimoniano la raffinatezza estrema della manifattura Qing. Rimasto pressochÃ© intatto dal XVIII secolo, il complesso rappresenta non solo un prodigio architettonico ma anche un documento autentico della cultura e del gusto imperiale dellâ€™epoca.

Vent’anni di restauro del Giardino Qianlong

Il progetto di restauro, avviato nei primi anni Duemila, ha riportato in vita tecniche artigianali che rischiavano di perdersi. Il primo intervento, realizzato nel Juanqinzhai â€“ noto per i suoi spettacolari trompe lâ€™Å“il su seta e per il piccolo teatro interno â€“ Ã¨ stato il modello da cui hanno preso forma le successive fasi di lavoro. Negli anni, la collaborazione tra restauratori internazionali e maestri artigiani cinesi ha consentito di recuperare non solo strutture architettoniche, ma anche un sapere antico. Â«Il Giardino Qianlong Ã¨ una testimonianza senza pari del design dâ€™interni imperiale, e la sua conservazione richiede precisione tecnica e sensibilitÃ culturaleÂ», ha dichiarato Hunghsi Chao, direttore regionale del World Monuments Fund.

Sulla stessa linea BÃ©nÃ©dicte de Montlaur, presidente del Wmf, ha sottolineato il valore simbolico della cooperazione: Â«La conservazione di questo luogo mostra come la scienza, lâ€™artigianato e il dialogo internazionale possano plasmare il futuro del patrimonio culturaleÂ». A rafforzare il significato di questa apertura Ã¨ intervenuto anche Wang Xudong, direttore del Museo del Palazzo: Â«Attraverso la collaborazione con il World Monuments Fund, diverse civiltÃ hanno potuto incontrarsi, riconoscersi e contribuire insieme allo sviluppo della cultura universaleÂ».