Dom Pérignon e Takashi Murakami, un incontro tra pop e bollicine

Takashi Murakami, celebre per i suoi fiori sorridenti, le esplosioni cromatiche e i richiami alla cultura pop giapponese, ha reinterpretato il packaging iconico della Maison in una veste sorprendente e decorata, incarnando l’unione fra vino di prestigio e design contemporaneo. La collaborazione non è un evento isolato, ma riflette un rinnovato impegno della maison verso l’arte e la cultura. Le bottigle appaiono così ricche degli iconici motivi floreali stilizzati e contrasti fra luce e ombra. Le superfici delle confezioni com scatole e etichette, diventano tele tridimensionali, sviluppando giochi di stratificazione visiva che rimandano a un’esperienza immersiva, più che decorativa: le versioni in edizione limitata, Vintage 2015 al costo di 270 euro e Rosé 2010 al costo di 500 euro.

Questo approccio si sposa con l’identità storica di Dom Pérignon come marchio che celebra l’eccellenza tecnica e l’equilibrio fra opposizioni – in questo caso, fra effervescenza, tempo e immaginario artistico. Nel maggio 2025, Dom Pérignon ha lanciato un nuovo “capitolo creativo” alla Tate Modern di Londra, insieme ad altri sette creativi – fra cui l’artista giapponese – con ritratti, cortometraggi e oggetti espositivi. In questo senso, le bottiglie Murakami diventano non solo contenitori di vino, ma vere e proprie opere d’arte da collezione: punti di incontro fra estetica visiva, storytelling del brand e desiderio di esclusività.

Non è la prima volta che la storica maison di Champagne fondata nel XVII secolo si apre al mondo dell’arte. Fin dal 2005, Dom Pérignon – parte del colosso del lusso LVMH, guidato dal magnate e collezionista Bernard Arnault – ha collaborato con alcune delle figure più influenti dell’arte contemporanea: da Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat, passando per Jeff Koons e David Lynch.

Una collaborazione che si inserisce in un progetto creativo più ampio

La collaborazione con Takashi Murakami non si limita alle bottiglie in edizione limitata: fa parte di un progetto artistico più ampio dal titolo Creation is an eternal journey, lanciato ufficialmente nel maggio 2025 da Dom Pérignon. Questo capitolo creativo include anche una scultura-concept destinata a pochi fortunati collezionisti, la cui uscita è prevista in un secondo momento.

A Murakami si affiancano altre sei figure creative di fama mondiale: le attrici Zoë Kravitz e Tilda Swinton, i musicisti Iggy Pop e Anderson Paak, il coreografo Alexander Ekman e la chef tre stelle Michelin Clare Smyth. Ciascuno di loro è stato chiamato a interpretare, attraverso il proprio linguaggio, il legame tra arte, tempo e creazione, i tre assi portanti dell’identità Dom Pérignon.

©Takashi Murakami/Courtesy Dom Pérignon