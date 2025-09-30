Il Museo Picasso annuncia un piano da 50 milioni per raddoppiare gli spazi espositivi

A quarant’anni dalla sua fondazione, il Musée Picasso‑Paris lancia un ambizioso piano di rinnovamento e ampliamento che ridefinirà tanto l’esperienza museale quanto lo spazio urbano circostante. Il progetto, battezzato “Picasso 2030”, prevede sia la realizzazione di una nuova ala dedicata alle mostre temporanee sia la fusione del giardino dell’Hôtel Salé con il vicino Square Léonor‑Fini, per dare vita a un vasto spazio verde accessibile con installazioni scultoree ispirate alle opere di Picasso.

L’ala progettata raddoppierà la superficie destinata alle mostre temporanee da 400 a 800 m², raddoppiando così le zone espositive dedicate all’arte “in movimento”. Il giardino ospiterà una dozzina di opere scultoree in bronzo dell’artista, molte delle quali ispirate al regno animale o al tema della metamorfosi, con l’obiettivo di trasformare l’area in un “soglia” verde che accompagni il visitatore verso l’interno del museo. Le barriere che attualmente separano giardino e square saranno eliminate per creare un’unica dimensione aperta e accogliente. Secondo la direttrice Cécile Debray, il progetto si ispira ai giardini scandinavi, dove i visitatori possono avvicinarsi e “toccare” le opere, superando le distanze fra museo e pubblico.

Il costo stimato è di 50 milioni di euro, una cifra comparabile alla ristrutturazione precedente del museo (2011–2014). Anche se il museo resterà aperto durante i lavori (2028–2030), l’inflazione dei materiali e i vincoli di bilancio statali rappresentano ostacoli concreti. Decisivo sarà il meccanismo di finanziamento: l’intero progetto sarà coperto tramite patrocinio privato, contributi della famiglia Picasso e risorse interne del museo, evitando il ricorso a fondi statali diretti. Debray ha sottolineato che non si tratta di un’operazione commerciale, ma di un investimento culturale che mira a democratizzare l’accesso all’arte.

Picasso e l’eredità in movimento

L’espansione del Musée Picasso non è solo un intervento architettonico, ma anche un gesto simbolico che riflette il desiderio di reinterpretare l’eredità dell’artista nel contesto contemporaneo. Aprendo il museo verso l’esterno, fisicamente, con un giardino accessibile, e concettualmente, con una programmazione più dinamica, si supera l’idea del museo come mausoleo. In questo nuovo scenario, Picasso non è più solo una figura del passato, ma diventa protagonista attivo del presente culturale di Parigi. Il progetto intende coinvolgere nuove generazioni di visitatori e ampliare il dialogo con la città, trasformando il museo in un luogo di incontro tra memoria storica e vitalità creativa.