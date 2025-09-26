Lo street artist Invader porta in tribunale il mercato dell’arte urbana

Una nuova controversia scuote il mondo dell’arte urbana: l’anonimo artista francese Invader è approdato in tribunale contro Julien’s Auctions, accusando la casa d’aste californiana di aver messo in vendita alcune sue opere senza il dovuto permesso. La questione richiama temi delicati, tra diritti d’autore, proprietà intellettuale e i confini a volte labili tra arte di strada e mercato ufficiale. La causa muove da alcune vendite organizzate da Julien’s Auctions nell’ambito delle sue aste dedicate alla street art: Invader sostiene che non fosse stato informato né autorizzato e che non abbia ricevuto alcuna compensazione per lo sfruttamento delle sue opere e chiede un risarcimento e l’annullamento delle transazioni in questione.

La disputa mette a fuoco una questione fondamentale: quanto controllo ha un artista sui suoi lavori una volta entrati nei meccanismi del mercato dell’arte? In particolare, per gli street artist – spesso anonimi e operanti in territori non convenzionali – il confine tra opera pubblica e commerciale è particolarmente sottile. La casa d’aste è nota per le sue aste focalizzate su arte urbana o pop culture, e in passato ha messo all’asta opere di artisti come Banksy, Retna e lo stesso Invader.

Street Art in tribunale, le implicazioni di una battaglia che va oltre Invader

Il contenzioso tra Invader e Julien’s Auctions non è solo una questione di diritti su singole opere: mette a nudo uno dei grandi paradossi della street art contemporanea, ovvero il suo passaggio da pratica effimera e ribelle a merce da collezione con valutazioni milionarie. Una delle questioni centrali riguarda la proprietà legale delle opere di street art. Molti artisti installano le proprie opere in spazi pubblici, spesso senza permesso. Quando queste vengono rimosse, trasferite o addirittura vendute, chi ne detiene davvero i diritti? Il proprietario del muro? Chi l’ha staccata? L’artista?

Nel caso di Invader, la causa ruota attorno al fatto che le opere vendute da Julien’s potrebbero essere state prelevate da spazi pubblici senza autorizzazione né dell’artista né delle autorità, e poi inserite nel circuito commerciale. In altri casi simili, la giurisprudenza ha oscillato: alcune corti hanno riconosciuto il diritto dell’artista a controllare la destinazione delle sue opere, altre no.