Abu Dhabi ospita la mostra dâ€™arte piÃ¹ costosa di Sothebyâ€™s nel Medio Oriente

Un’iniziativa senza precedenti punta a elevare ancor di piÃ¹ Abu Dhabi nell’empireo internazionale del mercato dell’arte. Il 1 e il 2 ottobre, la casa d’aste Sotheby’s ha organizzato una mostra eccezione presso la Bassam Freiha Art Foundation sullâ€™isola di Saadiyat, portando nel cuore del Golfo opere stimate per un valore complessivo stimato di 150 milioni di dollari. L’evento si inserisce cosÃ¬ in una strategia culturale piÃ¹ ampia tesa a rafforzare il ruolo degli Emirati come nodo cruciale di scambio artistico tra Oriente e Occidente.

Tra i pezzi che verranno esposti figurano opere rarissime e mai esposte nella regione, provenienti da collezioni private di grande prestigio: Romans Parisiens (Les Livres jaunes) di Vincent van Gogh, La Maison de Pen du, gardeuse de vache di Paul Gauguin, St. Johnâ€™s Night (Midsummer Nightâ€™s Eve), tratto dalla collezione Leonard A. Lauder di Edvard Munch, Le Jockey perdu di RenÃ© Magritte, El sueÃ±o (La cama) di Frida Kahlo e un’opera paesaggistica di Camille Pissarro.

Ognuna di queste opere ha una storia di prestigio: alcune provengono da collezioni che raramente concedono prestiti; altre non sono state viste in pubblico da decenni. Non si puÃ² certamente ignorare lâ€™impatto simbolico: portare opere iconiche di artisti come van Gogh o Kahlo in una capitale del Golfo segna un riconoscimento dellâ€™arte occidentale nel panorama arabo, introducendo prospettive di dialogo e scambio, soprattutto in una regione che investe sempre piÃ¹ nelle istituzioni culturali, si pensi al Louvre Abu Dhabi, e nel turismo artistico.

Sotheby’s e un passo strategico per il mercato dellâ€™arte nel Golfo

Dietro a questa operazione, Sothebyâ€™s non nasconde ambizioni di espansione nel Medio Oriente. Lâ€™evento fa da preludio allâ€™avvio del Collectorsâ€™ Week ad Abu Dhabi, programmato per dicembre, che includerÃ aste di arte, gioielli e oggetti di lusso. Tale mossa coincide con la recente acquisizione da parte del fondo sovrano ADQ di una quota significativa in Sothebyâ€™s. Lâ€™alleanza strategica punta a consolidare lâ€™influenza culturale di Abu Dhabi, trasformandola da semplice acquirente a protagonista attiva del mercato globale dellâ€™arte. Il calendario degli eventi Ã¨ pensato per massimizzare visibilitÃ e interazione con un pubblico internazionale: lâ€™asta di alto profilo a New York seguirÃ la tappa espositiva di Abu Dhabi, che a sua volta farÃ tappa intermedia a Londra e Parigi.