Tre vendite in sei giorni, un totale che supera i 3,6 milioni di sterline e un tasso di vendita del 90%: così Phillips ha inaugurato la stagione autunnale con le sue aste Editions a Londra, confermando la solidità di un mercato che continua ad attrarre collezionisti da ogni parte del mondo. Tra i protagonisti, i lavori di David Hockney.

«È stato un piacere accogliere nuovamente la nostra community la scorsa settimana, in occasione dell’apertura della stagione autunnale delle aste», ha dichiarato Robert Kennan, Head of Editions, Europe di Phillips. «Nel corso di tre vendite curate, svoltesi nell’arco di sei giorni, Phillips ha raggiunto un totale complessivo superiore a 3,6 milioni di sterline, a conferma del fascino e della solidità del mercato delle edizioni e delle opere su carta».

Courtesy Phillips

Philips, gli highlights dell’asta londinese

Tra i momenti più attesi, l’asta annuale dedicata a David Hockney ha ripercorso l’intera carriera dell’artista, dai rari primi lavori fino alle opere più recenti del periodo in Normandia. Protagonisti assoluti sono stati Tyler Dining Room (Moving Focus), battuto a £90.300, e A Bigger Fire, realizzato su iPad, che ha quasi triplicato la stima iniziale raggiungendo £58.050. «Le nostre aste dedicate a David Hockney sono diventate un appuntamento molto atteso nel calendario delle vendite – ha aggiunto Kennan – e siamo orgogliosi che l’edizione di questa stagione abbia suscitato così tanto entusiasmo».

David Hockney, A Bigger Fire, from My Normandy, 2020 David Hockney, Tyler Dining Room, from Moving Focus, 1984

Dopo Hockney, le aste Editions hanno confermato il forte interesse per i multipli di grandi maestri e artisti contemporanei. Andy Warhol, Gerhard Richter e Rashid Johnson si sono distinti tra i lotti principali: in particolare, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, La Nascita di Venere, 1482) di Warhol ha quasi raddoppiato la stima minima, toccando £232.200, mentre opere della serie Endangered Species, tra cui Muhammad Ali e Black Rhinoceros, hanno registrato cifre di rilievo.

A questi risultati si aggiunge il nuovo “White Glove” ottenuto dalla sezione REVEALED, dedicata a opere di Christo e Jeanne-Claude, che aveva già raggiunto il 100% di venduto nella Evening & Day Auction di giugno. Grande interesse ha suscitato anche la collezione Frans Oomen: Nude Lying Down di Rembrandt ha raddoppiato la stima, un raro poster della storica mostra congiunta di Warhol e Basquiat è stato venduto oltre nove volte la stima minima, mentre due lavori di Julie Mehretu hanno superato ampiamente le previsioni massime. Con questi esiti, Phillips conferma il suo ruolo di attore centrale nel mercato delle edizioni, un segmento che unisce la rarità storica al collezionismo contemporaneo e continua a registrare una domanda internazionale crescente.