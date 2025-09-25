Cattelan gioca a nascondino con l’arte (e con noi)

Una caccia al tesoro internazionale per portare l’arte fuori dai musei e dentro la vita quotidiana. È questa l’idea alla base di Dov’è Maurizio?, il progetto firmato da Maurizio Cattelan e promosso dalla piattaforma di marketplace Avant Arte, che dal 30 settembre al 7 ottobre 2025 trasformerà città e mercati del mondo in scenari di ricerca. In palio ci sono tre miniature in edizione limitata realizzate dall’artista padovano, nascoste in luoghi inaspettati e accessibili a chiunque riesca a trovarle. Ogni giorno, il sito di Avant Arte pubblicherà due indizi per guidare i partecipanti tra mercati, botteghe e negozi di antiquariato di New York, Londra e Amsterdam: un modo per rendere l’arte un’avventura pubblica, condivisa e sorprendente.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Avant Arte, piattaforma che negli ultimi anni si è imposta come ponte tra artisti e collezionisti internazionali, capace di tradurre la cultura del contemporaneo in operazioni innovative. Per Cattelan, maestro di paradossi, la partnership con un marketplace globale diventa occasione per ribadire la sua poetica: mettere in discussione i codici del sistema, abbattere le gerarchie tra alto e basso, ricordare che il valore dell’arte si misura anche nella capacità di sorprendere. «Siamo lieti di lanciare la nostra prima collaborazione con Maurizio Cattelan», ha dichiarato Mazdak Sanii, cofondatore di Avant Arte, sottolineando come questa operazione segni l’inizio di una serie di edizioni limitate legate all’iconica retrospettiva All al Guggenheim.

Al centro dell’operazione c’è una nuova scultura che cita La Rivoluzione Siamo Noi (2000), lavoro ispirato a Joseph Beuys e al suo celebre abito in feltro. Se il maestro tedesco proclamava «ogni uomo è un artista», Cattelan ribalta la formula con un’autoironica dichiarazione: «Non sono davvero un artista». Un motto che diventa chiave di lettura della scultura, capace di smorzare l’austerità del linguaggio contemporaneo e di trasformarla in una riflessione corrosiva sul ruolo dell’artista nella società. L’edizione limitata comprende mille esemplari, realizzati e dipinti a mano, ciascuno numerato e accompagnato da certificato di autenticità. In vendita a 1.500 euro, saranno resi disponibili anche tramite sorteggio online fino al 24 ottobre, mentre le copie nascoste nel mondo potranno essere acquistate a prezzi variabili, da 99 centesimi a quasi 10.000 euro.