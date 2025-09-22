Inside Art per Gaza: oggi solo notizie e articoli dedicati al conflitto

Oggi Inside Art aderisce allo sciopero internazionale indetto per Gaza. Una giornata di sospensione simbolica, che investe anche testate, istituzioni culturali, collettivi e singoli lavoratori dell’informazione e dell’arte, chiamati a prendere posizione contro la tragedia in corso.

Abbiamo scelto di partecipare non tacendo, ma facendo parlare ciò che conosciamo meglio: l’arte e la cultura.



Per ventiquattr’ore la nostra rivista sarà interamente dedicata a storie, progetti e opere legati alla Palestina e al tema della resistenza attraverso la creatività.

Non si tratta di un gesto neutro. L’arte, da sempre, è uno spazio di racconto e memoria che resiste alle cancellazioni e alle narrazioni imposte. Pittura, cinema, musica, performance: linguaggi che non solo documentano ma danno forma a un immaginario collettivo capace di attraversare i confini, raccontando le vite che oggi rischiano di essere ridotte a statistiche. Dare spazio a queste voci significa sottrarsi all’indifferenza e ribadire che la cultura è parte attiva del discorso politico e sociale.

Gaza nelle pratiche artistiche contemporanee

Nelle pagine di Inside Art, per tutta la giornata, troverete articoli, notizie e approfondimenti dedicati ad artisti e progetti internazionali che si sono concentrati negli ultimi anni sul conflitto e sul popolo palestinese oltre a focus su temi, artisti e iniziative che mettono al centro il tema dell’occupazione, dell’esilio e del diritto alla libertà.

Metteremo in luce esperienze di resistenza artistica, dai collettivi che operano nei campi profughi ai progetti museali che, in Europa, ripensano le categorie stesse di patrimonio e identità.

Un impegno condiviso

La nostra adesione vuole inserirsi in una mobilitazione più ampia che, oggi, coinvolge giornali, teatri, festival, università e comunità artistiche in tutto il mondo. Non un semplice atto di solidarietà, ma il riconoscimento che l’arte e la cultura non sono separate dalla realtà: possono e devono agire come strumenti di coscienza critica.

Per questo oggi pubblichiamo solo notizie di arte e cultura che parlano di Gaza e della Palestina. È il nostro modo per dire che lo sciopero non è silenzio, ma voce.