A Edimburgo apre il primo spazio europeo dedicato all’arte contemporanea palestinese

Il prossimo 17 maggio Edimburgo accoglierà un’iniziativa senza precedenti: l’apertura del primo museo in Europa interamente dedicato all’arte contemporanea palestinese. A promuoverlo è il Palestine Museum US, fondato nel Connecticut da Faisal Saleh, che ha scelto la città scozzese come fulcro di un progetto culturale capace di intrecciare memoria, resistenza e visione artistica.

La sede si colloca nel cuore della New Town georgiana, area dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO e centro pulsante della vita culturale cittadina. Qui, in un edificio del 1810 che un tempo ospitava la galleria Arusha, il museo occuperà uno spazio di 109 metri quadrati. A dirigerlo sarà lo stesso Saleh, che seguirà l’attività a distanza, affidando la gestione quotidiana a una rete di volontari locali.

Courtesy Palestine Museum US

L’apertura di questo presidio culturale si inserisce in un contesto segnato da una crescente marginalizzazione delle voci palestinesi nel dibattito pubblico europeo. Dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023, numerosi eventi dedicati alla cultura palestinese nel Regno Unito sono stati annullati, spesso per timori legati alla sicurezza. Tra i casi più emblematici, la cancellazione di una rassegna cinematografica e di una serata di poesia prevista all’Arnolfini di Bristol. In questo scenario, la scelta di Edimburgo assume un valore politico oltre che culturale: «Vogliamo offrire una piattaforma vitale per gli artisti palestinesi, sfidare le narrazioni dominanti e mostrare la ricchezza del nostro patrimonio», sottolinea Saleh.

La mostra inaugurale sarà una retrospettiva dedicata all’ultimo decennio della produzione artistica palestinese, con opere provenienti sia dai territori che dalla diaspora. Tra gli artisti in programma figurano nomi storici come Samia Halaby, Nabil Anani e Sana Farah Bishara, insieme a voci emergenti da Gaza, tra cui Mohammed Alhaj e Maisara Baroud. Di fronte alle difficoltà logistiche, alcune opere saranno presentate anche in forma di riproduzioni digitali, a testimoniare la resilienza della pratica artistica palestinese.

Courtesy Nabil Anani

Il museo non si limiterà a un’esposizione permanente, ma intende costruire un programma dinamico di mostre tematiche, che nei prossimi anni approfondiranno i molteplici linguaggi e prospettive della produzione palestinese contemporanea. «Non avremmo potuto immaginare una sede più adatta», dichiara Saleh. «Edimburgo, con la sua tradizione culturale e il suo respiro internazionale, rappresenta un contesto ideale per dare voce agli artisti palestinesi e condividere le loro storie con un pubblico più ampio».