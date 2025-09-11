Rahul Kadakia Ã¨ il nuovo presidente di Christieâ€™s Asia Pacific

Christieâ€™s rafforza la propria presenza in Asia-Pacifico con una nomina di grande rilievo: a partire da gennaio 2026 Rahul Kadakia, storico battitore e responsabile internazionale del dipartimento gioielli, assumerÃ la carica di presidente di Christieâ€™s Asia Pacific. La decisione, annunciata da Bonnie Brennan, CEO della maison, conferma il ruolo cruciale che la regione ha assunto negli ultimi anni, diventando uno dei poli piÃ¹ dinamici e strategici del mercato globale dellâ€™arte e del lusso.

Kadakia porterÃ con sÃ© unâ€™esperienza trentennale maturata tra Londra, Ginevra e New York, dove dal 1996 ha segnato alcune delle vendite piÃ¹ importanti della storia di Christieâ€™s. Oltre alla presidenza asiatica, manterrÃ anche la guida dei gruppi Global Luxury e Asian & World Art, accentuando la sinergia tra settori chiave del mercato. Â«La nomina di Rahul arriva in un momento importante per il mercato dellâ€™arte nella Regione â€“ ha dichiarato Brennan â€“ la sua leadership rafforza il nostro impegno nellâ€™area Asia-Pacifico, dove continuiamo a investire su scala locale e globale. Le nostre sedi da Hong Kong a Tokyo, da Bangkok a Mumbai, sono parte di un ecosistema culturale in crescita, e Rahul Ã¨ la persona giusta per guidarne lâ€™evoluzioneÂ».

Nato a Mumbai nel 1974, Kadakia ha accolto con entusiasmo la nuova sfida: Â«Sono onorato di accettare il nuovo ruolo di Presidente di Christieâ€™s Asia Pacific. Avendo lavorato con colleghi in Asia e diretto le vendite in quella regione per oltre trentâ€™anni, non vedo lâ€™ora di trasferirmi a Hong Kong per affrontare questa nuova importante sfida e sono entusiasta di mettere le mie competenze e la mia passione al servizio di Christieâ€™s in Asia. Avendo iniziato la mia carriera presso Christieâ€™s Londra nel 1996, seguita da un periodo a Ginevra e New York, sono incredibilmente grato per la fiducia che il consiglio di amministrazione di Christieâ€™s ha riposto in meÂ».