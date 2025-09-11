A Napoli inaugura la metropolitana di Anish Kapoor

Napoli aggiunge un nuovo capitolo alla sua straordinaria rete di “stazioni dell’arte”. Con l’apertura della stazione Monte Sant’Angelo, progettata dal celebre artista anglo-indiano Anish Kapoor, il viaggio in metropolitana diventa un percorso sensoriale, quasi iniziatico. L’opera, attesa da oltre vent’anni, si distingue per la sua dimensione scultorea: spazi fluidi, geometrie avvolgenti e giochi di luce che rimandano ai temi cari all’artista britannico, dall’idea di vuoto come forma alla percezione del colore come materia viva. Non si tratta semplicemente di un nodo infrastrutturale, ma di un luogo che invita alla contemplazione e che rilegge l’architettura come esperienza estetica totale.

La stazione collega direttamente il campus universitario di Monte Sant’Angelo, ampliando l’accessibilità di una delle aree più vitali della città. Ma al tempo stesso si configura come un nuovo landmark urbano, in dialogo con la tradizione partenopea di unire arte contemporanea e mobilità quotidiana. Il progetto riflette la volontà di Napoli di investire nella cultura come motore di trasformazione urbana: ogni stazione diventa un museo diffuso, un punto d’incontro tra cittadini e opere d’arte, tra routine e meraviglia. Con Monte Sant’Angelo, questo approccio raggiunge una delle sue vette più radicali, grazie al linguaggio visionario di Kapoor. La metropolitana napoletana si conferma così non solo infrastruttura funzionale, ma laboratorio internazionale di architettura e design, un modello riconosciuto e studiato in tutto il mondo.

Un viaggio tra arte e sensorialità

Entrare nella stazione Monte Sant’Angelo significa attraversare un ambiente che rompe i confini tra funzione e immaginazione. Kapoor ha scelto di lavorare con forme curve, superfici lucide e spazi che evocano l’infinito, trasformando la discesa verso i binari in un’esperienza simile a un rituale. La luce naturale, filtrata e modulata, dialoga con i volumi interni, creando effetti percettivi sempre diversi a seconda dell’ora del giorno.

Non è solo un luogo di passaggio: la stazione diventa un paesaggio sensoriale, capace di sorprendere i pendolari e di offrire agli studenti del vicino polo universitario un accesso quotidiano all’arte contemporanea. In questo modo, l’opera contribuisce a rafforzare l’identità di Napoli come città che sa coniugare la sua anima popolare con la spinta internazionale dell’arte e dell’architettura.