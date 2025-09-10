Bonhams festeggia 15 anni in Italia: Roma al centro del collezionismo internazionale

La storica casa d’aste britannica celebra l’anniversario nella capitale con un evento speciale che conferma la centralità del mercato italiano nel panorama globale

Roma si prepara ad accogliere un anniversario che è anche un nuovo inizio. Il 17 settembre 2025, dalle 18.00 alle 22.00, Bonhams festeggerà i suoi quindici anni in Italia con un evento esclusivo ospitato negli spazi di BARNES Roma, in collaborazione con Signorvino e con la partecipazione straordinaria di Amanda Triossi, storica del gioiello e autrice per Bulgari. Una serata che non vuole essere soltanto una celebrazione, ma un segnale forte: l’Italia è ormai un tassello strategico nella geografia del collezionismo internazionale.

Fondata a Londra nel 1793, Bonhams è una delle case d’asta più antiche e prestigiose al mondo. Da oltre due secoli accompagna le trasformazioni del mercato dell’arte: dai primi cataloghi a stampa alle piattaforme digitali, dagli arredi antichi ai record mondiali per i maestri moderni e contemporanei. La sua identità si è sempre nutrita di eclettismo, spaziando dalla gioielleria alle arti decorative, dalle auto da collezione alla fotografia, con un’attenzione costante ai gusti e alle passioni di un pubblico raffinato e internazionale.

Negli ultimi decenni la casa ha intrapreso una decisa espansione, aprendo sedi in Europa, Stati Uniti e Asia e consolidandosi come snodo globale del collezionismo. In questo percorso, l’Italia ha giocato un ruolo fondamentale: qui tradizione e vitalità del mercato privato si incontrano, offrendo opportunità uniche per i collezionisti. Roma, con il suo patrimonio millenario e la sua energia contemporanea, diventa così il luogo ideale per un anniversario che guarda già al futuro.

La celebrazione del quindicesimo anno non è solo un omaggio al passato, ma una dichiarazione programmatica: Bonhams intende fare di Roma un hub culturale e commerciale, un ponte naturale tra il collezionismo italiano e le grandi piazze del mondo.

