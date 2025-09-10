Roma si prepara ad accogliere un anniversario che è anche un nuovo inizio. Il 17 settembre 2025, dalle 18.00 alle 22.00, Bonhams festeggerà i suoi quindici anni in Italia con un evento esclusivo ospitato negli spazi di BARNES Roma, in collaborazione con Signorvino e con la partecipazione straordinaria di Amanda Triossi, storica del gioiello e autrice per Bulgari. Una serata che non vuole essere soltanto una celebrazione, ma un segnale forte: l’Italia è ormai un tassello strategico nella geografia del collezionismo internazionale.

Fondata a Londra nel 1793, Bonhams è una delle case d’asta più antiche e prestigiose al mondo. Da oltre due secoli accompagna le trasformazioni del mercato dell’arte: dai primi cataloghi a stampa alle piattaforme digitali, dagli arredi antichi ai record mondiali per i maestri moderni e contemporanei. La sua identità si è sempre nutrita di eclettismo, spaziando dalla gioielleria alle arti decorative, dalle auto da collezione alla fotografia, con un’attenzione costante ai gusti e alle passioni di un pubblico raffinato e internazionale.

Negli ultimi decenni la casa ha intrapreso una decisa espansione, aprendo sedi in Europa, Stati Uniti e Asia e consolidandosi come snodo globale del collezionismo. In questo percorso, l’Italia ha giocato un ruolo fondamentale: qui tradizione e vitalità del mercato privato si incontrano, offrendo opportunità uniche per i collezionisti. Roma, con il suo patrimonio millenario e la sua energia contemporanea, diventa così il luogo ideale per un anniversario che guarda già al futuro.

La celebrazione del quindicesimo anno non è solo un omaggio al passato, ma una dichiarazione programmatica: Bonhams intende fare di Roma un hub culturale e commerciale, un ponte naturale tra il collezionismo italiano e le grandi piazze del mondo.