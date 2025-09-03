Arriva dalla Texas Historical Commission una donazione di 3 milioni di dollari per l’African American Museum di Dallas, che ha ricevuto il finanziamento per conservare e digitalizzare la propria collezione cinquantennale. Accanto a questi fondi, il museo statunitense ha ricevuto anche 100 mila dollari da Google.

Le novità in cantiere

Con l’insieme di finanziamenti milionario l’African American Museum di Dallas potrà trasferire i materiali fragili o sensibili in un deposito climatizzato. L’attuale modalità di conservazione rende infatti le opere più vulnerabili e potenzialmente soggette a danni. Con questo progetto di trasferimento, gli elementi della collezione saranno così a disposizione di archivisti e ricercatori, che potranno quindi esaminarli includerli nel nuovo archivio digitale. Tra gli obiettivi del programma c’è infatti la digitalizzazione della collezione, che diventerà fruibile agli studiosi e al pubblico. E nel passaggio al digitale il museo intende coinvolgere anche gli studenti, in modo da diffondere e divulgare la conservazione dell’arte della cultura afroamericana.

La collezione dell’African American Museum

Ci sono opere di Romare Bearden, Clementine Hunter e Mose Tolliver nella collezione del museo statunitense, ma sono presenti anche documenti e cimeli. Tra questi, i primi giornali di Dallas e alcuni documenti di figure socialmente rilevanti, come l’attivista Juanita Craft o il deputato americano Eddie Bernice Johnson. Presenti in collezione anche i numeri della rivista Sepia, in cui sono raccolti decenni della cultura afroamericana, tra cui le immagini di attivisti, personaggi dello spettacolo e politici.