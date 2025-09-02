Villa Medici apre il bando per i borsisti 2026-2027

Dal 4 settembre al 15 ottobre 2025 è aperto il concorso internazionale per entrare a far parte della comunità dei borsisti di Villa Medici, l’Accademia di Francia a Roma. Un’opportunità unica per 16 figure tra artisti, creatori, autori e ricercatori che, a partire da settembre 2026, trascorreranno dodici mesi nella prestigiosa residenza romana. Il bando si rivolge a professionisti affermati di numerosi ambiti creativi: musica, letteratura, arti visive e plastiche, architettura, design, coreografia, regia teatrale, restauro, storia e teoria dell’arte. Non sono previsti limiti di nazionalità, ma è richiesta una buona conoscenza della lingua francese.

© Daniele Molajoli

Atelier de pensionnaire @ D. Molajoli, M. Nuti Atelier de pensionnaire @ D. Molajoli, M. Nuti

La selezione avverrà in due fasi: la valutazione dei dossier di candidatura e un successivo colloquio. Al termine del processo, i sedici prescelti potranno vivere e lavorare a Villa Medici, ricevendo una borsa di studio, un alloggio e uno spazio di lavoro, oltre al sostegno artistico e tecnico dello staff dell’Accademia. Più di un semplice soggiorno, la residenza rappresenta un’esperienza collettiva: i borsisti sono incoraggiati a partecipare alla vita culturale di Villa Medici e a confrontarsi con professionisti internazionali. Fondata nel 1666 e ospitata dal 1803 nella splendida Villa Medici sul Pincio, l’Accademia di Francia a Roma continua a essere un luogo di incontro tra creazione, ricerca e patrimonio, con un parco di sette ettari che unisce natura, storia e arte nel cuore della capitale italiana.

© G. Causati & P. Zagami

Le procedure per la candidatura

Le candidature devono essere inviate tra le ore 12:00 (mezzogiorno) di giovedì 4 settembre 2025 e le ore 12:00 (mezzogiorno) di mercoledì 15 ottobre 2025, esclusivamente tramite la seguente piattaforma online dedicata al concorso: i candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di chiusura del bando.

@ D. Molajoli, M. Nuti @ D. Molajoli, M. Nuti

Le fasi di preselezione, colloquio e selezione saranno svolte da una giuria composta da otto personalità. Dopo i colloqui, la giuria delibererà e stilerà una lista di candidati idonei. I borsisti sono nominati per un periodo di 12 mesi. Il regolamento del concorso, i requisiti di candidatura e la relazione della giuria dell’anno precedente possono essere consultati sul sito web dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici al seguente link: