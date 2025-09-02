Art Basel annuncia la nomina della curatrice Ruba Katrib

Art Basel, la fiera d’arte più influente al mondo, ha annunciato oggi – martedì 2 settembre 2025 – la nomina di Ruba Katrib come nuova curatrice della sezione Unlimited per l’edizione 2026 a Basilea. Unlimited è uno degli spazi più distintivi di Art Basel, dedicato a progetti visivi di grande impatto: immense sculture, installazioni immersive, pitture murali di vasta scala, fotografie estese e video ambiziosi: in altre parole, il cuore monumentale e spettacolare della fiera. Con la sua nomina, Katrib succede a Giovanni Carmine, che ha diretto la sezione con sicuro successo dal 2021.

Ruba Katrib, attualmente Chief Curator e Director of Curatorial Affairs al MoMA PS1 di New York, ha espresso entusiasmo e gratitudine: “Unlimited è una piattaforma unica e vitale, che permette agli artisti di realizzare opere di una portata e di un’ambizione raramente possibili in altri contesti. È un onore dare forma a questo celebre settore e collaborare con artisti e gallerie a progetti che troveranno riscontro nel pubblico di Basilea, e non solo.”Katrib entrerà a far parte del team curatoriale di Art Basel Basilea, affiancando Stefanie Hessler, direttrice dello Swiss Institute a New York, sotto la direzione di Maike Cruse, direttrice generale della fiera.

Vincenzo de Bellis, Chief Artistic Officer e Global Director di Art Basel, ha commentato: “Con Ruba Katrib, Unlimited acquista una curatrice dal rigore intellettuale, con sensibilità verso le urgenze della cultura contemporanea e una visione capace di aprire nuovi orizzonti su come il pubblico incontra pratiche artistiche su larga scala.”