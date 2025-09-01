In arrivo una nuova vita per la storica Fontana del Verziere, situata a Piazza Fontana, nel cuore di Milano. A finanziare l’intervento di restauro, il colosso Lvmh (Louis Vuitton Moët Hennessy), che con una donazione di 87.800 euro si fa completamente carico dei costi dell’operazione, per cui il Comune di Milano non dovrà impegnare fondi pubblici.

Il restauro

L’intervento firmato Louis Vuitton prevede la pulitura e la stuccatura delle superfici, la realizzazione di trattamenti conservativi e il restauro degli elementi lapidei e metallici. Il progetto, nel quale sarà restaurata anche la pavimentazione perimetrale, vedrà la supervisione dell’Unità comunale Fontane e Monumenti, che collaborerà nell’operazione con la Soprintendenza.

Quanto alle spese, il costo stimato dei lavori ammonta a 68.865 euro, mentre la restante parte copre gli incarichi di progettazione, quelli di direzione lavori e di sicurezza in cantiere. «Ringrazio sentitamente LVMH per questa donazione – sottolinea l’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Gaia Romani – che permetterà di riportare alla sua bellezza originaria uno dei simboli della storia della nostra città. Un monumento che ha attraversato quasi 250 anni della vita di Milano e che rappresenta anche un’opportunità educativa e di inclusione sociale, contribuendo a rafforzare il legame tra passato e futuro della città. Il suo restauro significa quindi tutelare la storia e la cultura stesse della nostra comunità».

La fontana di Piazza Fontana a Milano

Attribuita a Giuseppe Piermarini, la fontana risale al 1782 e fu realizzata nel luogo in cui fino alla metà del Settecento si teneva il mercato ortofrutticolo del Verziere. L’opera è già sottoposta a diversi interventi conservativi in passato, di cui l’ultimo risale al biennio 2012-2013, e presenta una vasca centrale in pietra, circondata da bacini minori, oltre a una vasca in granito e sculture in marmo al centro. Tra gli avvenimenti storici a cui è legata, la strage del 12 dicembre 1969.