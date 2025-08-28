La 13° Biennale di Seoul evoca l’arte come rito contemporaneo

Dal 26 agosto al 23 novembre 2025 il Seoul Museum of Art ospita la nuova edizione della Seoul Mediacity Biennale, un appuntamento che negli anni si è affermato come laboratorio per la sperimentazione internazionale. L’edizione di quest’anno, dal titolo evocativo Séance: Technology of the Spirit, non si limita a esporre opere d’arte ma propone un’esperienza collettiva in cui l’arte diventa medium, capace di evocare dimensioni spirituali e di riattivare saperi dimenticati. Il termine “séance”, legato alle pratiche medianiche ottocentesche, viene qui reinterpretato come metafora curatoriale: il museo diventa uno spazio di contatto con ciò che non è immediatamente visibile, un luogo in cui il pensiero razionale cede il passo all’intuizione, alla memoria e al rito.

Gli artisti come mediatori dello spirito

Il percorso espositivo mette in dialogo figure storiche e contemporanee, accomunate dall’idea che l’arte non sia soltanto espressione estetica ma anche strumento di conoscenza e guarigione. La riscoperta di personalità come Helena Blavatsky, Annie Besant, Georgiana Houghton e Hilma af Klint riporta alla luce le radici spiritualiste dell’arte astratta, mentre le ceramiche di Onisaburō Deguchi assumono il valore di oggetti rituali, più che di manufatti artistici. Emma Kunz e Joseph Beuys sono presentati come testimoni di un’arte terapeutica e sociale, capace di incidere sulla vita delle persone, mentre la figura di Nam June Paik ricorda come la tecnologia possa fondersi con lo sciamanesimo per aprire nuovi orizzonti percettivi.

Accanto a questi riferimenti storici, gli artisti contemporanei offrono nuove interpretazioni. Suzanne Treister e Jane Jin Kaisen riflettono sul dualismo tra corpo e mente imposto dalla modernità, collegando la dimensione spirituale a temi politici come il colonialismo, il capitalismo e la crisi ecologica. In questo intreccio di passato e presente la Biennale propone una visione alternativa della tecnologia, intesa come strumento capace di connettere, guarire e trasformare.

Tra i momenti più significativi dell’edizione spicca la rievocazione della Burning Performance di Seung-taek Lee, realizzata per la prima volta nel 1989 e riproposta oggi come atto di riflessione radicale. Bruciare le proprie opere, trasformarle in cenere, significa negare l’arte come bene di consumo e sottolinearne la natura effimera. Allo stesso modo la performance di ORTA, duo composto da Alexandra Morozova e Rustem Begenov, invita il pubblico a un rituale immersivo che combina suggestioni storiche, simboli mistici e immaginari fantascientifici. Sono gesti che trasformano l’esperienza estetica in esperienza spirituale, ribadendo il valore dell’arte come pratica viva e partecipata.