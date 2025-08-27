The Art Film Fest, il cinema come lente sulle narrazioni artistiche

Le iscrizioni al The Art Film Fest si sono chiuse il 31 luglio, e ora si entra nel vivo: la cerimonia di premiazione avrà luogo il 23 settembre alle 18.00, nella prestigiosa Sala delle Colonne della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Dopo il successo della prima edizione che ha visto il trionfo dell’opera Galleria Continua: The Ability to Dream, con la regia di Andrea Calderone, prodotto da Sky Arte e TIWI, il concorso cinematografico ideato da Inside Art continua a crescere e a interrogare il rapporto tra immagine in movimento e linguaggi dell’arte visiva. Un terreno fertile, quello del documentario d’arte, che il festival ha deciso di esplorare con attenzione, ponendosi come spazio di confronto, narrazione e ricerca. Non è solo una vetrina per registi, ma una lente d’ingrandimento su come oggi raccontiamo l’arte, i suoi protagonisti, i luoghi e le tensioni del contemporaneo.

Il bando ha raccolto opere provenienti da diverse parti del mondo – Russia, Iran, Stati Uniti, Spagna e non solo – confermando il respiro internazionale dell’iniziativa. Le candidature, inviate tramite la piattaforma FilmFreeway, sono ora al vaglio della giuria: il compito non è semplice, perché ciò che il festival cerca non è solo la qualità tecnica, ma un punto di vista. Una voce. Una visione capace di restituire, con forza e sensibilità, la complessità dell’arte di oggi. La serata in programma alla GNAMC quindi, molto più di una premiazione: sarà l’occasione per vedere (e rivedere) alcuni dei lavori più significativi selezionati, tra cui il documentario vincitore, che verrà proiettato durante l’evento. Un momento di festa ma anche di riflessione, in un dialogo continuo tra cinema e arte, tra chi racconta e chi guarda, tra chi crea e chi interpreta.

Nel panorama dei festival italiani, The Art Film Fest si sta ritagliando un’identità precisa: non tanto – o non solo – come contenitore di opere, ma come luogo di relazione tra discipline. Un laboratorio culturale, dove la forma documentaria incontra l’urgenza dell’arte, e insieme provano a raccontare il nostro tempo. Appuntamento quindi al 23 settembre nella prestigiosa istituzione romana. Perché guardare l’arte attraverso il cinema è anche un modo per imparare a vederla meglio.