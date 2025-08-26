Des Moines perde un’icona pop: venduta la scultura monumentale di Oldenburg e van Bruggen

Un pezzo iconico della scena artistica urbana della città è destinato a scomparire dal panorama pubblico. People Inc. ha recentemente venduto Plantoir, la monumentale scultura raffigurante una paletta da giardino, creata da Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen e presente nel campus dell’organizzazione dal 2001. La vendita della scultura è stata confermata da fonti locali, tra cui Des Moines Register, che ha riportato la cessione dell’opera. Anche sui social media, il fatto è stato rilanciato con tono di dispiacere, sottolineando la perdita di questa imponente installazione che dal 2001 ha rappresentato un segno distintivo del campus di People Inc.

Dopo aver venduto la famosa scultura, l’azienda ha affermato di non essere autorizzata a rivelare dove verrà venduta l’opera d’arte o il prezzo pagato. “Abbiamo recentemente finalizzato la vendita del Plantoir, l’installazione artistica situata vicino all’ingresso del campus”, si legge in una nota rilasciata da People Inc. “La vendita è stata completata con un acquirente fuori dallo Stato che ha fatto un’offerta significativa per l’opera. Abbiamo accettato la vendita solo dopo aver offerto l’opera a organizzazioni locali. Il Plantoir verrà probabilmente trasferito al nuovo proprietario entro la fine di settembre”.

Plantoir, da oggetto quotidiano a landmark culturale

La scultura fa parte della poetica artistica sviluppata dal duo, celebre per la trasformazione di oggetti quotidiani in sculture monumentali. Opere iconiche come Spoonbridge and Cherry o Dropped Cone incarnano questo linguaggio visivo che dialoga con lo spazio urbano ricontestualizzando l’ordinario in grande scala. Da oltre 20 anni l’opera scandiva lo spazio come un landmark culturale riconosciuto dai residenti. La sua presenza contribuiva ad arricchire il paesaggio urbano con un tocco d’ironia pop e consapevolezza artistica, opponendosi alla grigia compressione degli spazi istituzionali. Realizzata in alluminio, plastica rinforzata con fibre e acciaio, la scultura è alta più di 7 metri e pesa 1.000 chili. Costruita per resistere a venti fino a 200 km/h, è riconosciuta come la scultura di cazzuola da giardino più grande al mondo dalla World Record Academy.