Da Parigi alla Valle dei Templi: un’opera di Giulio Paolini entra nel Museo Griffo

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi compie un importante passo nel segno del dialogo tra passato e presente: per il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo è stata acquisita un’opera di Giulio Paolini, maestro dell’arte concettuale italiana. Si tratta di Vis à vis (Amazon) (III), proveniente dalla prestigiosa Marian Goodman Gallery di Parigi, acquistata per la somma di 140.250 euro.

L’acquisizione è stata possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano per l’Arte Contemporanea 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il progetto, intitolato L’Amazzone tra mito greco e arte contemporanea, ha voluto sottolineare il legame tra l’immaginario classico e le ricerche estetiche attuali.

Dopo aver ricevuto il via libera alla vendita dalla galleria parigina, il Parco ha richiesto una valutazione ufficiale del prezzo, affidata a un funzionario della Soprintendenza di Agrigento, che ha confermato la congruità della cifra. Una volta ottenuta l’approvazione, è stato firmato il contratto per l’acquisto.

L’opera di Paolini, prodotta in soli sette esemplari, risulta oggi ancora più rara: tre di queste versioni, infatti, sembrano essere andate perdute. Il Museo Griffo si arricchisce così di un tassello prezioso che unisce mito, storia e arte contemporanea in uno dei luoghi più simbolici della cultura mediterranea.