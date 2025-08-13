Il Breuer Building diventa la nuova casa di Sotheby’s a New York

Dall’8 novembre il celebre Breuer Building di Manhattan aprirà le sue porte come nuova sede globale di Sotheby’s, segnando un momento di svolta per uno degli edifici brutalisti più iconici del XX secolo. La casa d’aste britannica, che ha acquistato la struttura nel 2023 per circa 100 milioni di dollari, inaugurerà gli spazi restaurati con una grande mostra di arte moderna e contemporanea, un programma di eventi pubblici e le prime aste nella sua nuova casa.

L’edificio di 945 Madison Avenue, progettato da Marcel Breuer e inaugurato nel 1966 come sede del Whitney Museum of American Art, è stato dichiarato monumento storico lo scorso maggio. Il restauro è stato affidato agli architetti svizzeri Herzog & de Meuron, vincitori del Pritzker Prize, in collaborazione con lo studio newyorkese PBDW Architects. Il risultato è uno spazio espositivo all’avanguardia, con sale d’asta riconfigurabili, ambienti dedicati alle diverse categorie di collezioni e nuove aree per mostre temporanee.

Photo Max Touhey

Per Sotheby’s, l’arrivo al Breuer Building è anche un ritorno simbolico: la sua prima sede newyorkese si trovava infatti proprio su Madison Avenue. Negli ultimi decenni, l’edificio ha ospitato il Whitney fino al 2015, il Metropolitan Museum of Art fino al 2020 (con il nome di Met Breuer) e, più recentemente, la Frick Collection fino al 2024 (Frick Madison).

L’apertura al pubblico dell’8 novembre sarà gratuita e segnerà l’inizio di una stagione intensa: dopo le aste di arte moderna e contemporanea previste per la settimana del 17 novembre, arriveranno le vendite di design e, dal 5 dicembre, la Luxury Week. Entro la fine dell’inverno, è attesa anche l’apertura di un nuovo ristorante di alta cucina firmato da Roman and Williams, che arricchirà ulteriormente l’offerta culturale e gastronomica della nuova casa di Sotheby’s.