Dopo decenni di promesse, il progetto del ponte sullo Stretto di Messina ha ricevuto il via libera definitivo. Ma, tra entusiasmi politici e preoccupazioni ecologiche, il ponte rischia di diventare il simbolo di un’Italia che, piuttosto che affrontare i problemi quotidiani, preferisce costruire monumenti mastodontici che non colmano le distanze reali, ma solo quelle simboliche.

Il Cipess ha approvato il progetto definitivo del nuovo ponte tra Calabria e Sicilia, un’opera imponente da circa 13,5 miliardi di euro, interamente finanziata da risorse pubbliche, con l’obiettivo di rafforzare la connessione infrastrutturale nel Sud Italia. Il ponte avrà una lunghezza complessiva di 3.666 metri, con una campata centrale record di 3.300 metri, sostenuta da due torri alte 399 metri e dotata di sei corsie stradali e due binari ferroviari, per un flusso stimato di 6.000 veicoli all’ora e 200 treni al giorno.

Un’opera ingegneristica senza precedenti

Il via libera al ponte sullo Stretto di Messina viene presentato dal governo come un simbolo di modernità e rilancio infrastrutturale, in particolare per il Sud Italia. Si tratterà del ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo, con una struttura centrale di 3.300 metri sospesa tra due torri alte quasi 400 metri. Un’opera che, almeno sulla carta, rappresenta un primato ingegneristico internazionale, destinato a entrare nei manuali di architettura e urbanistica.

Dal punto di vista pratico, uno dei vantaggi principali sarebbe la drastica riduzione dei tempi di attraversamento tra Calabria e Sicilia: si passerebbe da tempi lunghi e incerti via traghetto a un collegamento stradale e ferroviario diretto, stimato in circa 15 minuti. Il ponte è pensato per supportare un flusso elevato di traffico e sarà affiancato da un complesso sistema di raccordi, gallerie e viadotti per un totale di circa 40 chilometri. L’obiettivo è quello di creare un’infrastruttura capace di connettere realmente due territori spesso trattati come periferie della penisola, inserendoli in una rete di mobilità più efficiente e continua.

Un’opera colossale tra opacità politica e rischi ambientali

Tuttavia, dietro alla narrazione trionfalistica del ponte si nascondono numerose criticità, che sollevano più di un dubbio sulla reale utilità e sostenibilità dell’opera. Il primo grande nodo riguarda l’impatto ambientale: secondo Legambiente, WWF, Lipu e altre associazioni, il progetto rappresenta una minaccia irreversibile per l’ecosistema dello Stretto, un’area riconosciuta come zona protetta per la sua biodiversità e importanza geologica. La valutazione d’impatto ambientale è stata giudicata frettolosa, carente su diversi punti cruciali (come l’impatto sulle correnti marine, sulle migrazioni di uccelli e sulla stabilità sismica del territorio) e sono già partiti ricorsi al TAR e segnalazioni alle autorità europee.

A questo si aggiunge una certa opacità nelle procedure decisionali: l’approvazione del progetto definitivo è arrivata in tempi record, ma è vincolata a oltre sessanta prescrizioni ancora da soddisfare, segno di una progettazione che sembra più guidata da urgenze politiche che da criteri tecnici solidi. Anche sul piano economico ci sono perplessità: i 13,5 miliardi di euro stimati — tutti a carico dello Stato — rischiano di gravare sul bilancio pubblico, sottraendo risorse vitali ad altri settori come sanità, scuola o mobilità locale.

Infine, rimangono ancora molti interrogativi aperti sulle condizioni geologiche dello Stretto e sull’effettiva capacità di realizzare in sicurezza una struttura di tali dimensioni in un’area ad altissimo rischio sismico e soggetta a forti venti. Nonostante l’enfasi sui record mondiali, il ponte appare a molti come una scommessa azzardata, più orientata al consenso politico che alla risoluzione concreta dei problemi infrastrutturali del Mezzogiorno.

Il progetto del ponte più lungo al mondo

Il ponte sullo Stretto di Messina si propone come un progetto epocale, destinato a lasciare un segno indelebile sulla geografia fisica e politica dell’Italia. Questa spansione record rende l’opera simbolo di ambizione ingegneristica: 3,3 km di campata centrale sospesa, 399 m di altezza delle torri, capacità di traffico fino a 6.000 veicoli all’ora e 200 treni al giorno. La struttura è progettata per resistere a venti fino a oltre 200 km/h e a terremoti di magnitudo 7.1 L’impatto simbolico è enorme, ma bisogna chiedersi: a fronte di tali numeri, le condizioni geologiche, ambientali, finanziarie e politiche sono davvero pronte per sostenere questa sfida?

L’ambizione di collegare le due sponde in pochi minuti e di integrare la Sicilia nella rete nazionale potrebbe essere vanificata da un’esecuzione affrettata, da un’impreparazione tecnica in un contesto geologico incerto e da un impatto ambientale devastante. A tutto ciò si aggiungono le incertezze economiche e politiche che accompagnano un investimento pubblico così ingente. Il ponte, insomma, rischia di diventare un altro esempio di come la politica e l’industria possano inseguire miti grandiosi, ma non sempre in grado di toccare la realtà della vita quotidiana.