Addio a Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia Italiana

Il mondo della fotografia italiana piange la scomparsa di Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi maestri del nostro tempo. Il fotografo, noto per il suo sguardo unico e il suo impegno nel raccontare la realtà sociale e culturale del nostro Paese, è morto il 7 agosto 2025 a 94 anni. La sua morte segna la fine di un’era, ma il suo lascito artistico continuerà a ispirare generazioni di fotografi.

Una carriera lunga e imprescindibile

Figura di spicco nel panorama della fotografia contemporanea, Berengo Gardin è nato a Santa Margherita Ligure nel 1930 e ha dedicato la sua vita alla fotografia, entrando nel cuore delle storie italiane e internazionali con una sensibilità unica. Attraverso i suoi scatti ha saputo raccontare i profondi cambiamenti sociali, culturali e paesaggistici dell’Italia, consolidando il suo ruolo come uno dei più importanti fotografi documentari del XX e XXI secolo. La sua opera, caratterizzata da un rigore tecnico e una visione umanistica, ha influenzato generazioni di artisti e appassionati del linguaggio fotografico.

Tra i suoi progetti più noti, spiccano le sue immagini dei paesaggi e delle persone italiane, spesso incentrate su temi come la povertà, l’urbanizzazione, le tradizioni e la vita rurale. Uno dei suoi lavori più significativi è la serie “Venezia”, in cui ha esplorato la città lagunare con uno sguardo profondo e atemporale. Il suo approccio alla fotografia era sempre attento ai dettagli, una sorta di resoconto visivo che raccontava le storie di chi spesso veniva ignorato.

Progetti e riconoscimenti internazionali

Tra i suoi progetti più iconici c’è Italia, un lavoro che raccoglie immagini di vita quotidiana in tutta Italia, rappresentando le diversità culturali e sociali di un Paese in trasformazione. Un altro progetto fondamentale è la sua documentazione delle industrie italiane, in cui ha saputo cogliere l’impatto del boom economico e le difficoltà legate alla modernizzazione.

La sua carriera è stata caratterizzata anche da numerosi riconoscimenti e premi, tra cui il Premio Lucca e il Premio Feltrinelli per la fotografia, che hanno consacrato il suo lavoro come uno dei più importanti nel panorama mondiale. Le sue opere sono esposte in collezioni permanenti di musei prestigiosi, come il Museum of Modern Art di New York e il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo.