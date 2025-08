Per decenni è stata aperta solo poche domeniche l’anno. Molti romani non l’hanno mai visitata, ma per gli architetti internazionali è sempre stata una meta “di culto”. Chiusa da anni per restauri, la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza sta per tornare alla città con una riapertura annunciata entro il 2025. È stato infatti firmato il 24 luglio 2025 presso la Sala del Concordato del Palazzo del Laterano, l’accordo tra gli Archivi di Stato di Roma, la Diocesi di Roma e l’Archivio di Stato segna non solo il recupero di un capolavoro, ma anche un’occasione per ripensare il dialogo tra patrimonio storico e cultura contemporanea.

Secondo il direttore generale degli Archivi, Antonio Tarasco: «l’intesa rappresenta un gesto concreto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, restituendo alla città un luogo di bellezza, memoria e ispirazione». Riccardo Gandolfi, direttore dell’Archivio di Stato di Roma, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale «finalizzata a rafforzare il rapporto tra il complesso degli Archivi e la comunità». Nei prossimi mesi, il gioiello barocco progettato da Francesco Borromini – che ospita pure collezioni d’archivio e mostre – si presenterà dunque come punto d’incontro fra arte, architettura e cultura contemporanea.

Sant’Ivo: la lunga vita della chiesa universitaria

Capolavoro maturo di Francesco Borromini, la chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza fu edificata tra il 1642 e il 1660 come cappella universitaria della Sapienza, l’antica università di Roma fondata da papa Bonifacio VIII nel 1303. Commissionata da papa Urbano VIII Barberini e poi proseguita sotto i papi Innocenzo X e Alessandro VII, l’opera si inserisce all’interno del cortile del Palazzo della Sapienza, già trasformato in epoca precedente da Giacomo della Porta. Il progetto borrominiano si distingue per l’audacia geometrica della pianta — una stella a sei punte intersecata da forme concave e convesse — e per la singolare lanterna elicoidale che svetta sopra la cupola: una spirale che culmina in una fiamma, simbolo dello Spirito Santo e, secondo alcuni interpreti, allusione al sapere illuminato dalla fede.

Dal punto di vista iconografico, l’edificio rappresenta una delle massime espressioni dell’architettura barocca romana: il linguaggio borrominiano vi raggiunge una sintesi estrema di rigore matematico, tensione spirituale e dinamismo plastico. La chiesa fu teatro di celebrazioni solenni, ma anche laboratorio sperimentale di simbolismi neoplatonici e interpretazioni esoteriche. Tra le curiosità, si segnala che l’altezza della lanterna venne concepita in relazione diretta con l’effetto acustico all’interno dell’edificio, e che l’intera struttura sembra alludere alla Sapienza divina come ordine celeste reso visibile attraverso l’architettura.

Dopo secoli di uso liturgico e accademico, Sant’Ivo venne gradualmente chiusa al pubblico e destinata a funzioni straordinarie, restando per anni accessibile solo in rare occasioni. Oggi, a seguito di un importante restauro promosso dall’Archivio di Stato di Roma, si avvicina il momento della sua restituzione alla collettività: un ritorno non solo alla fruizione estetica, ma anche a una riflessione sulla continuità tra memoria storica e ricerca culturale contemporanea.

Geometrie sacre e visioni barocche: dentro la mente di Borromini

Ogni elemento del complesso di Sant’Ivo è il risultato di un pensiero formale che trascende la mera funzione: nulla è decorazione, tutto è struttura significativa. Le sue geometrie parlano un linguaggio fatto di armonie matematiche, riferimenti teologici e tensioni spirituali, restituendo un’immagine della chiesa come organismo vivente, luogo di rivelazione intellettuale e mistica. Alcuni degli aspetti più emblematici della visione borrominiana:

La pianta della chiesa è una combinazione di triangolo equilatero, cerchio e stella a sei punte. La forma allude alla Sapienza divina, alla Trinità e all’armonia cosmica.

è una combinazione di triangolo equilatero, cerchio e stella a sei punte. La forma allude alla Sapienza divina, alla Trinità e all’armonia cosmica. La lanterna a spirale , culmina con una fiamma in rame dorato e una croce. La spirale può richiamare la scala di Giacobbe, l’ascensione dello spirito, o persino il cappello del sapere (la tiara universitaria). È uno dei dettagli più iconici del barocco romano.

, culmina con una fiamma in rame dorato e una croce. La spirale può richiamare la scala di Giacobbe, l’ascensione dello spirito, o persino il cappello del sapere (la tiara universitaria). È uno dei dettagli più iconici del barocco romano. L’acustica della chiesa deve il suo effetto “a rimbalzo” alla geometria dell’edificio: la cupola, infatti, è stata progettata per amplificare la voce del celebrante.

della chiesa deve il suo effetto “a rimbalzo” alla geometria dell’edificio: la cupola, infatti, è stata progettata per amplificare la voce del celebrante. L’interno, spoglio ma luminosissimo, è concepito per valorizzare il contrasto tra pieni e vuoti. La luce naturale entra da sei finestre della cupola, evocando l’illuminazione interiore del sapere.

Borromini contro Bernini: due visioni del Barocco

La Roma del Seicento è il palcoscenico di una delle più grandi rivalità artistiche della storia: quella tra Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) e Francesco Borromini (1599-1667). Sebbene abbiano collaborato in gioventù (notoriamente al Baldacchino di San Pietro), le loro strade si separarono presto, sia per divergenze artistiche che per caratteri inconciliabili: solare e diplomatico Bernini, schivo e rigoroso Borromini.

Mentre Bernini sviluppa un linguaggio barocco teatrale, scenografico, orientato al pathos e alla potenza emotiva, Borromini si muove verso un’architettura mentale, più intellettuale, fondata su costruzioni geometriche complesse, simbolismi colti e tensioni formali interiorizzate. Se Bernini conquista papi e committenti con opere come il Colonnato di San Pietro o l’Estasi di Santa Teresa, Borromini lavora più spesso in ambiti religiosi e istituzionali meno esposti, ma più liberi dal punto di vista progettuale. In questo scenario, la chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza può essere letta come una risposta teorica e architettonica alla visione di Bernini. Lì dove il primo impone monumentalità, curve opulente e luce teatrale, Borromini crea una struttura concentrata, matematica, silenziosa.