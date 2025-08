La principessa Kate cura una mostra al V&A di Londra

Il Victoria and Albert Museum di Londra apre le sue porte a una nuova esposizione che celebra la potenza evocativa degli oggetti storici e la loro capacità di influenzare la creatività contemporanea. Curata per la prima volta personalmente da Catherine, principessa del Galles e madrina dell’istituzione per conto della famiglia reale, la mostra rappresenta un ponte tra passato e presente, tra patrimonio culturale e innovazione. L’iniziativa, che resterà visitabile fino all’inizio del 2026, arriva a un mese da una visita privata della principessa Kate al museo, nel quadro di un graduale ritorno alla vita pubblica dopo la diagnosi di cancro, le cure chemioterapiche e la recente notizia di una remissione.

La mostra al V&A

In esposizione, una selezione eclettica ma accuratissima di opere provenienti dalla sterminata collezione del V&A: dal prezioso vaso cinese del XVII secolo, appartenente alla dinastia Qing, a un costume teatrale disegnato dal celebre scenografo Oliver Messel per il Royal Ballet, fino a un delicato acquerello firmato da Beatrix Potter, amata autrice e illustratrice di libri per l’infanzia. Questi oggetti, pur diversissimi per epoca, provenienza e funzione, sono accomunati – secondo la visione curatoriale della principessa Kate – dalla loro forza ispiratrice. “Gli oggetti possono raccontare una storia. Una collezione di oggetti può creare una narrazione sul nostro passato ed essere una fonte d’ispirazione per l’avvenire”, si legge nel messaggio introduttivo firmato dalla principessa e affisso all’ingresso della mostra.

La mostra è allora un invito a riflettere su come la creatività moderna – dalla moda al design, dal cinema alle arti visive – continui a dialogare con le forme, i materiali e le idee del passato. In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, la memoria custodita dagli oggetti diventa così una guida silenziosa, ma potente, per immaginare il futuro.