Torna il 4 ottobre 2025 in tutta Italia la Giornata del Contemporaneo, l’iniziativa annuale promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – con il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del MAECI. L’edizione numero 21 vede come protagonista visivo un collettivo che ha trasformato il concetto stesso di arte e inclusione: Atelier dell’Errore (AdE), che firma l’immagine guida dell’evento con l’opera Unknown Pleasures – The Shelter, un’installazione emotiva e intensa che racconta l’arte come spazio di cura, rifugio e possibilità. Un gesto simbolico e visionario che pone al centro l’affettività, la fragilità e la bellezza dell’errore.

Un’installazione che è anche poesia visiva

L’installazione nasce dall’ispirazione della vela usata da Pier Paolo Pasolini nel suo Edipo Re. AdE la rielabora, rivestendola con 50 coperte di salvataggio: materiali fragili, riflettenti, protettivi. La vela si trasforma così in un rifugio dorato, uno spazio in cui accogliere desideri profondi e vulnerabili. Un invito a sentirsi accolti, protetti, liberi. Quest’opera, concepita appositamente per la Giornata del Contemporaneo, è un esempio di come il lavoro del collettivo fondi poesia visiva, attenzione alla dimensione relazionale e spinta trasformativa. L’arte diventa uno strumento di connessione emotiva, comunità e crescita interiore.

Atelier dell’Errore, Unknown Pleasures – The Shelter, 2025

Chi è Atelier dell’Errore

Nato come laboratorio d’arte all’interno di un reparto di neuropsichiatria infantile, Atelier dell’Errore è oggi una realtà artistica affermata e riconosciuta a livello internazionale. Con sede stabile presso la Collezione Maramotti di Reggio Emilia, AdE è composto da giovani artisti neurodivergenti, che hanno trasformato la loro condizione in forza creativa e visione radicale.

Il collettivo ha sviluppato negli anni una pratica che unisce disegno, installazione, performance e parola, costruendo un linguaggio originale e potentemente espressivo. Dopo il debutto negli Stati Uniti, presso la galleria Kaufmann Repetto di New York, nel 2025 AdE sarà protagonista di una grande retrospettiva alla GAMeC di Bergamo.

Una giornata all’insegna della formazione

Il tema della Giornata del Contemporaneo 2025 è la formazione, intesa come processo educativo, scambio e crescita condivisa. Una cornice perfetta per valorizzare il percorso di Atelier dell’Errore, che da sempre pone al centro la dimensione formativa, non accademica, dell’arte: un’arte che nasce dal margine, ma parla a tutti. Dal 4 al 10 ottobre, l’evento si estende anche all’estero grazie al progetto Italian Contemporary Art, con il coinvolgimento di ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura. L’immagine e il messaggio di AdE accompagneranno così anche il pubblico internazionale, rafforzando il ruolo della creatività italiana nel dialogo culturale globale.